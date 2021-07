Binance arrête les opérations de marge sur les crypto-monnaies contre la livre, le dollar australien et l'euro.

Les restrictions apportées par la bourse de crypto-monnaies à ses services interviennent alors qu'une série de régulateurs à travers le monde ont émis des avertissements sur la plateforme et certains des services qu'elle propose.

À partir du 10 août, Binance suspendra les emprunts sur marge pour le bitcoin, l'éther et d'autres grandes crypto-monnaies ainsi que leurs paires en dollar australien, en euro et en livre sterling, a indiqué la société dans un communiqué. La plateforme annulera tous les ordres en attente, réglera automatiquement toute transaction ouverte et retirera les paires de la liste le 12 août.

Le bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont gagné en popularité auprès des investisseurs particuliers pendant la pandémie mondiale, ce qui a incité les régulateurs à soumettre les plateformes de négociation à une surveillance accrue, bien que la plupart des échanges de crypto-monnaies ne soient pas réglementés.

Les autorités financières de Grande-Bretagne, du Japon, d'Italie et de Thaïlande ont toutes exprimé leurs inquiétudes à l'égard de Binance pour avoir fourni des services financiers non autorisés.

Après l'avertissement lancé par un organisme de surveillance allemand en avril, Binance a cessé de proposer des jetons d'actions à ses utilisateurs au début du mois.

Le directeur général de la plateforme, Changpeng Zhao, a également déclaré dans un tweet dimanche qu'il limitait l'effet de levier maximum pour le trading de crypto-monnaies à terme pour les nouveaux utilisateurs à 20 fois l'argent qu'un utilisateur met en place à partir de 100.

Cette annonce est intervenue juste après que FTX, une bourse de crypto-monnaies basée à Hong Kong, a également réduit l'effet de levier à 20 fois pour freiner les échanges spéculatifs avec le bitcoin et d'autres crypto-monnaies.