Binance dit qu'il gagne des clients crypto grâce à l'inflation

"Maintenant que nous voyons l'inflation augmenter dans le monde entier, nous constatons que de plus en plus de personnes recherchent des cryptomonnaies, comme le bitcoin, pour se protéger de l'inflation", a déclaré Maximiliano Hinz, qui dirige Binance en Amérique latine, lors d'une interview à Lima.

Hinz a cité l'exemple de l'Argentine, où l'inflation annuelle atteint 90 %. Le pays est devenu l'un des principaux marchés de la société, a-t-il dit, avec le Brésil et le Mexique.

L'Argentine a vu ses citoyens verser leurs économies dans le bitcoin cette année, malgré l'effondrement des prix des cryptomonnaies.

Alors que le Salvador a fait les gros titres pour avoir adopté le bitcoin comme monnaie légale, Hinz a déclaré que d'autres nations d'Amérique latine doivent encore adopter une législation significative sur les cryptomonnaies, bien qu'il ne considère pas nécessairement cela comme une mauvaise chose pour l'entreprise.

"La réglementation est un cadre, mais ce n'est pas toujours négatif que quelque chose ne soit pas réglementé", a-t-il déclaré. "Si quelque chose n'est pas interdit, alors c'est légal".

Sous la présidence de Nayib Bukele, le Salvador a parié massivement sur le bitcoin, en le rendant légal et en achetant pour plus de 100 millions de dollars de cryptomonnaies, qui ont perdu environ 50 % de leur valeur dans le cadre d'un effondrement plus large des cryptomonnaies cette année.