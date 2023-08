Binance aurait-elle des problèmes de relations publiques ? Cette semaine, la plateforme a publié un message sur les réseaux sociaux qui insinuait qu'elle avait suspendu toutes les transactions en euros. Est-ce une erreur de communication qui en dit long sur la gestion médiatique de la plateforme ? On y revient dans l'Analyse Cryptique, après les actualités essentielles.

Block 1 : Les actualités essentielles

Binance aide-t-elle les russes à contourner les sanctions ?

La plateforme est suspectée de permettre aux citoyens russes de contourner les sanctions occidentales. Selon le Wall Street Journal, Binance aurait facilité les transferts d'argent depuis des banques russes sanctionnées, malgré ses affirmations contraires. La Banque de Russie prétend que Binance a aidé à transférer environ 428 millions de dollars entre octobre 2022 et mars 2023. Bien que Binance nie ces accusations, certains éléments, comme des flux financiers en stablecoins et les témoignages des "Binance Angels", suggèrent le contraire. Pour rappel, Binance fait aussi l’objet d’enquête de la part du Département de la Justice des Etats-Unis

La Poste : un timbre NFT

La Poste en France a annoncé la sortie de son premier timbre sous forme de token non fongible (NFT) pour le 18 septembre. Chaque acheteur de ce timbre NFT recevra également son jumeau physique et bénéficiera d'une "expérience numérique inédite". L'initiative, qui s'inscrit dans une démarche d'ouverture vers le Web3, offre un portefeuille numérique sur la plateforme NFTimbre pour commander des timbres physiques. Contrairement à une précédente collection NFT avec Yann Arthus Bertrand, les profits de ces ventes reviendront à La Poste.

L’argent tombe du ciel en Thaïlande

Le parti Pheu Thaï en Thaïlande va distribuer 10 000 bahts (environ 280 dollars) en monnaie numérique de banque centrale à chaque citoyen thaïlandais de plus de 16 ans. Cette distribution, équivalent à 16 milliards de dollars, nécessite cependant que les bénéficiaires dépensent l'argent dans les 6 mois et à moins de 4 kilomètres de leur résidence. Bien que le parti voit cela comme un moyen de stimuler l'économie, des critiques suggèrent que cela pourrait augmenter l'inflation et que la mesure est un moyen indirect d'acheter des votes.

Bankman-Fried se plaint en détention

Mardi 22 août, Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX, a plaidé non coupable aux accusations de fraude, blanchiment d'argent et subornation de témoins lors d’une audience tenue au tribunal de Manhattan. Ces accusations comprennent le détournement de fonds des clients de FTX pour des dons politiques et la corruption d'officiels chinois. En détention, il s'est plaint de la mauvaise alimentation non adaptée à son régime végétalien et de la non-disponibilité de ses médicaments nécessaires pour son trouble déficitaire de l'attention et sa dépression. La juge a promis d'examiner ses problèmes de santé et d'alimentation.



Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Lundi, Binance, la plateforme qu’on ne présente plus, a rencontré un problème de relations publiques lorsqu'un message malavisé a été publié sur X (RIP Twitter). Ce message, désormais supprimé, insinuait que la plateforme avait suspendu toutes les transactions en euros, ce qui n’a évidemment pas rassuré les utilisateurs européens.

Mais non, les opérations de Binance en Europe n'ont pas été réduites. Paysafe Payment Solutions, leur principal collaborateur bancaire sur le continent, a assuré que les transactions (dépôts et retraits) traitées par l'intermédiaire en euros (SEPA) se poursuivraient sans interruption jusqu'au 25 septembre. Cela correspond parfaitement à la déclaration précédente de Paysafe en juin, qui avait dévoilé sa décision d'interrompre son partenariat avec Binance à la suite d'un "examen stratégique".

Cette erreur de communication a peut-être mis en évidence les ramifications d'une mauvaise communication publique. Mais que se passera-t-il après le 25 septembre ? Bien que l’entreprise assure “qu’elle trouvera des alternatives d’ici là”, ce n’est pas gagné pour Changpeng Zhao, PDG de la plateforme.

Pour vous dire, Binance est confrontée à des obstacles réglementaires au Royaume-Uni, fait l'objet d'une enquête approfondie en France et se heurte à des réserves croissantes de la part de pays tels que les Pays-Bas, l'Allemagne et Chypre. On peut se le dire, les choses vont mal quand vous avez des problèmes financiers à Chypre, un point névralgique de la fraude fiscale et de l'opacité financière en Europe. Compte tenu de ce scepticisme croissant, il est plausible de supposer que les collaborateurs potentiels hésiteront à former une alliance avec la plateforme.

Les confrontations juridiques qui se profilent aux États-Unis compliquent encore les choses pour Binance. La plateforme est confrontée à des poursuites judiciaires de la part d'organismes de réglementation de poids comme la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Leur seule lueur d'espoir semble être la réticence du ministère de la Justice (DOJ) à imposer de lourdes charges criminelles liées au blanchiment d'argent, peut-être par crainte d'ébranler le marché volatil des crypto-actifs.

Bien que le sentiment général dominant de l'industrie soit que Binance naviguera à travers ces eaux tumultueuses, il y a indéniablement une vague scélérate de scepticisme. Un sentiment de doute souvent qualifié de "FUD - Fear, Uncertainity and Doubt" (peur, incertitude, doute) par Changpeng Zhao, ou CZ.

Si jamais vous êtes passés à côté, CZ a régulièrement utilisé le chiffre "4" dans ses posts sur les médias sociaux. Ce chiffre remonte à un tweet dans lequel CZ soulignait les trois objectifs primordiaux de Binance : 1. Favoriser l'éducation ; 2. Assurer la conformité ; 3. Renforcer l'offre de produits et de services. Mais il a ajouté un quatrième point, qu’on peut lire sur le Blog de Binance mais aussi directement sur le profil X de Zhao : 4. “Ignorer le FUD, les fausses nouvelles, les attaques, etc.”



Will try to keep 2023 simple. Spend more time on less things. Do's and Don'ts.



1. Education

2. Compliance

3. Product & Service



4. Ignore FUD, fake news, attacks, etc.



In the future, would appreciate if you can link to this post when I tweet "4". 🙏 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 2, 2023

Si les trois premiers points sont facilement compréhensibles dans le cadre de la communication marketing de l’entreprise, le dernier laisse perplexe.

Ne pas avoir peur. Pas d'incertitude. Et ne pensez même pas au doute. Mais là où mon cerveau tilte c’est sur le “etc”, qui, à mon avis, ouvre la porte à d'autres interdictions, à toutes autres imaginations et choses à éviter d’après le PDG de la plateforme. Mais n’ayez pas trop d’imagination sinon CZ pourrait vous répondre par le message suivant :

4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 2, 2023

Mais tout de même, remettons l’église au milieu du village. CZ a été, et est encore pour beaucoup, vénéré pour sa transparence et son authenticité, notamment en fournissant des informations franches et son avis sur une pléthore de plateformes et protocoles décentralisées.

Cependant, alors que le poids des responsabilités et les défis en matière de relations publiques s'accumulent, certains estiment qu'un changement vers une stratégie de communication plus calculée et plus modérée pourrait s'avérer nécessaire. Sam Bankman-Fried, lui aussi autrefois actif sur Twitter, l'a appris à ses dépens lorsqu'il s'est rendu compte que sa vieille habitude de mentir ne ramènerait pas FTX.

Au final, qui sème le vent récolte la tempête. Ces dernières années, Binance est allé vite, très vite en termes de pénétration de marché. Aujourd’hui elle récolte ce qu'elle a semé en essayant de travailler avec des régulateurs qu'elle a longtemps ignorés… Bien que son évolution soit indéniablement remarquable, il subsiste désormais un courant de scepticisme, enraciné dans les transgressions passées de la plateforme.

Le consensus général est clair : si Binance veut maintenir son hégémonie dans le domaine des cryptomonnaies, il est impératif qu'elle s'attaque directement à ses problèmes avec la justice et les résolve. Cela inclut la transparence sur le rôle de CZ à l'avenir, l'établissement d'un siège définitif pour la société et l'élucidation de sa stratégie immédiate et à long terme pour l'Europe. En l'absence de cette clarté, la trajectoire de Binance reste parsemée de questions et d'incertitudes.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

