Binance fait l'éloge de la France et espère obtenir une certification de l'AMF 13/04/2022 | 14:46 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires (Zonebourse - Reuters) Le patron de Binance, Changpeng Zhao, a fait l'éloge de la France pour sa réglementation "pro-crypto" mercredi, alors que la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies du monde poursuit son projet de faire de Paris sa base européenne. Changpeng Zhao, plus connu sous ses initiales CZ, tente de faire enregistrer Binance auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en tant que "fournisseur de services d'actifs numériques" (DASP). L'année dernière, plus d'une douzaine de régulateurs nationaux, dont ceux d'Allemagne, d'Italie et de Grande-Bretagne, ont émis des avertissements concernant Binance. Certaines ont déclaré qu'elle opérait sans licence dans leurs juridictions. D'autres ont mis en garde contre l'utilisation de ses services. Binance a déclaré qu'elle accueillait favorablement la réglementation et qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités du monde entier. Mercredi, Zhao a déclaré que le gouvernement du président français Emmanuel Macron avait une attitude accueillante envers le secteur largement non réglementé des crypto-monnaies. "La France a des réglementations très favorables aux entreprises et aux crypto-monnaies, et l'attitude du gouvernement à l'égard de ce secteur a été phénoménale", a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée dans le bâtiment historique de la Bourse de Paris. Binance est déjà la première bourse de crypto-monnaies en France, comme l'indique une diapositive présentée lors du discours de M. Zhao. La plateforme a déclaré le mois dernier qu'elle avait obtenu une licence pour mener certaines opérations à Dubaï, d'où elle prévoit de mener des activités régionales. Entre-temps, la banque centrale de Bahreïn lui a également accordé une licence de fournisseur de services de crypto-actifs. M. Zhao, qui a lancé l'idée, à la fin de l'année dernière, que la France pourrait accueillir le siège mondial de Binance, n'a fait aucune mention, dans son discours, des élections présidentielles françaises, où M. Macron affronte la leader d'extrême droite Marine Le Pen au second tour. Le patron de Binance s'est engagé à investir 100 millions d'euros en France et a déclaré qu'il avait signé un accord pour accorder 2 millions d'euros pour la restauration d'une salle du Château de Versailles. Un responsable du ministère des finances a déclaré en janvier que la France soutenait le développement du secteur des crypto-monnaies, bien que l'AMF n'ait pas encore publié sa décision. Un porte-parole de l'AMF n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'enregistrement de Binance. Une enquête menée par Reuters en janvier a révélé que Binance avait, par le passé, dissimulé des informations aux autorités de régulation, effectué des contrôles insuffisants sur ses clients et agi à l'encontre des recommandations de son propre service de conformité. Binance a répondu qu'elle s'efforçait d'améliorer les normes dans le secteur des cryptomonnaies. M. Zhao a précédemment déclaré que Binance n'avait jamais dissimulé d'informations aux autorités de réglementation.

Binance est de loin la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies, en termes de volume échangé sur 24h (Données 07/04 - Statista) Binance est de loin la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies, en termes de volume échangé sur 24h (Données 07/04 - Statista)

© Zonebourse.com 2022