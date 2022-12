Binance interrompt les retraits d'un important stablecoin USDC

"Sur USDC, nous avons constaté une augmentation des retraits", a tweeté Changpeng Zhao, directeur général de Binance, vers 8 h 20 GMT.

L'échange de l'USDC Coin avec deux autres crypto-monnaies - Paxos Standard et Binance USD - nécessite l'utilisation de dollars traditionnels dans une banque à New York, a ajouté Zhao. "Les banques ne sont pas ouvertes avant quelques heures. Nous pensons que la situation sera rétablie lorsque les banques ouvriront."

Les swaps sont "des conversions 1:1, sans marge ni effet de levier. Nous essaierons également d'établir des canaux de swap plus fluides à l'avenir", a-t-il ajouté.

Binance a déclaré dans un tweet séparé que l'arrêt était dû à un "échange de jetons" - où les détenteurs de jetons numériques échangent leurs crypto-monnaies, généralement sur différentes blockchains.

Binance a déclaré en septembre qu'elle convertirait automatiquement les soldes des utilisateurs et les nouveaux dépôts de USD Coin et d'autres monnaies stables Pax Dollar et True USD en sa propre monnaie stable, Binance USD.

Binance n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.