Laurent Pignot Analyste Suivre 186 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Binance, la fête est finie ? 15/02/2023 | 22:38 Laurent Pignot 15/02/2023 | 22:38 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La plus grosse plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, Binance, est dans le collimateur du gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC). Le problème ? Le stablecoin BUSD de la maison Binance ne répond pas aux exigences du régulateur américain. Que s’est-il passé et quels sont les enjeux ? Zoom sur cette affaire.

En préambule, je tiens à préciser l'intérêt pour Binance d’avoir son propre stablecoin. C’est important pour bien comprendre l’affaire. Le BUSD ? Quel intérêt ? Premièrement, cela permet à Binance de proposer une alternative aux autres stablecoins qui sont utilisés sur d'autres plateformes d'échanges. Cela peut aider à attirer de nouveaux utilisateurs sur Binance, qui préfèrent utiliser le BUSD pour les transactions et les échanges, plutôt que d’autres stablecoins. Deuxièmement, le BUSD peut être utilisé comme un outil de fidélisation pour les utilisateurs de Binance. Les utilisateurs peuvent recevoir des récompenses en BUSD pour leurs activités sur la plateforme, ce qui peut les encourager à rester sur Binance plutôt que de passer à une autre plateforme. Enfin, troisièmement, en tant que stablecoin émis par une entreprise privée, le BUSD échappe en partie à la réglementation qui s'applique aux autres stablecoins qui sont liés à des banques ou des institutions financières régulés. Cela permet à Binance de maintenir un certain degré d'autonomie et de flexibilité dans ses opérations. A présent, voyons ce qu'il s'est passé autour de Binance. Paxos se fait épingler par la SEC Tout a commencé lundi, lorsque la Paxos Trust Company, l'émetteur de du stablecoin “Binance USD” (BUSD), a annoncé qu'elle n'allait plus frapper le dollar BUSD et qu'elle mettait fin à sa relation avec Binance. Ah oui, pour rappel, “frapper un stablecoin" signifie créer un nouveau stablecoin (ou jeton stable, dans la langue de Molière) en émettant de nouveaux jetons qui sont adossés à une devise ou une marchandise sous-jacente, comme le dollar américain ou l'or. Les émetteurs de stablecoins assurent, en théorie, une parité avec la devise ou la marchandise sous-jacente afin de maintenir une valeur stable pour les détenteurs de ces jetons. Cette opération est également appelée "minting" en anglais. Pour en revenir à Paxos, selon le communiqué de presse, Paxos prend cette mesure à la suite d'une collaboration avec le NYDFS, le département des services financiers de New York. Pour information, Paxos a plutôt bonne réputation en étant une institution réglementée et supervisée par le NYDFS et auditée par un cabinet comptable de premier ordre. La société a mentionné qu’ils continueront cependant à gérer les réserves en dollars de la BUSD. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, vous vous demandez ? Eh bien, à compter du 21 février, Paxos cessera d'émettre de nouveaux jetons BUSD. Cela peut sembler être une grosse affaire, mais ne vous inquiétez pas - Paxos continuera à racheter des jetons BUSD et maintient que le jeton est toujours entièrement garanti 1:1 dans des comptes distincts. Même si la frappe est terminée, BUSD est toujours la 7e plus grande crypto-monnaie de tout le marché avec une capitalisation boursière de 18 milliards de dollars. Palmarès des cryptomonnaies

Zonebourse Mais l'histoire ne s’arrête pas là. Avant même que l'annonce de la frappe de BUSD par Paxos ne soit vraiment digérée par le marché, la société a partagé un autre communiqué de presse. Et celui-ci est un peu plus inquiétant. Paxos a révélé que la Securities and Exchange Commission (SEC) a envoyé à la société un avis de Wells plus tôt ce mois-ci et a affirmé que BUSD est un titre non enregistré - un avis Wells est une lettre que la SEC envoie aux personnes ou aux entreprises à la fin d'une enquête de la SEC indiquant que celle-ci prévoit d'intenter une action en justice contre eux. Oui, vous avez bien lu - la SEC enquête sur BUSD ! Cet avis Wells est important car il signifie que la SEC enquête ou a terminé une enquête sur BUSD et qu'une action coercitive est la prochaine étape très probable. Paxos, cependant, n'est pas d'accord avec la position de la SEC. "Paxos est en désaccord catégorique avec le personnel de la SEC parce que BUSD n'est pas un titre en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières", ont-ils déclaré dans le communiqué. "Cet avis de la SEC ne concerne que BUSD. Pour être clair, il n'y a sans équivoque aucune autre allégation contre Paxos." Mais attendez, ce n’est pas encore fini ! La chose importante à noter dans la déclaration de Paxos est que l'avis de Wells n'a pas d'impact sur le Pax Dollar (USDP). Ceci est très intéressant car USDP et BUSD sont fonctionnellement les mêmes ; ce sont tous deux des monnaies stables garanties par le dollar qui sont frappées et gérées par Paxos. La plus grande différence que l’on peut trouver entre les deux jetons est que l'une est un produit de la marque Binance qui s'appuie sur la Smart Chain de Binance (la blockchain de Binance) pour la plupart de son utilité, et l'autre non. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ? Il y a quelques possibilités viables en jeu. Soit il y a quelque chose qui ne va pas avec Binance spécifiquement aux yeux de la SEC, ou la SEC est arbitraire et capricieuse. Beaucoup d’entités crypto ont déjà accusé la SEC d'être dans ce dernier cas. Mais de façon réaliste, il se peut que ce soit quelque chose de spécifique à Binance que la SEC n'apprécie guère. Il faut dire que le BUSD est largement utilisé sur Binance Smart Chain. Le BUSD, qui représente plus de la moitié du marché des stablecoins de 9 milliards de dollars sur Binance, est très largement répandu dans l'écosystème de la Binance Smart Chain, notamment dans les activités de la finance décentralisée (DeFi). Le BUSD deviendrait-il un peu trop gros et important aux yeux de la SEC ? BUSD dominance sur la BSC

DefiLlama Pendant ce temps, toutes les autres blockchains dominantes utilisent USDC ou USDT, et non BUSD. Dominance des stablecoins/blockchain

DefiLlama Alors, cela signifie-t-il que la SEC a quelque chose de spécifique contre Binance ? Probablement, mais seul l’avenir nous le confirmera. Réflexions finales Les monnaies stables sont comme le Graal de la cryptosphère. Ils permettent toutes sortes d'activités libellées en monnaies fiduciaires, y compris les prêts DeFi et les activités illicites (bien que ce dernier point soit moins probable de nos jours puisque les blockchains peuvent geler les actifs). S'il s'avère que BUSD est un titre non enregistré, il est possible que toutes les autres stablescoins adossées à des fiats soient également dans le bouillon sur le marché américain. Cela inclut Tether (USDT), l'USD Coin de Circle (USDC) et USDP. Nous ne savons pas encore avec certitude si cet avis Wells reçu par Paxos concerne les stablecoins au sens large ou Binance en particulier. Mais pour l'instant, il semble que cela pourrait concerner davantage Binance. En tant qu’investisseur, nous pouvons conclure au final que le montant de BUSD en circulation diminuera lentement à mesure que les gens échangeront leurs jetons. Changpeng Zhao, le PDG de Binance a tweeté : "La capitalisation boursière du BUSD ne fera que diminuer avec le temps". Il a déclaré que Binance renoncerait également à utiliser le BUSD comme principale paire de trading sur sa plateforme. #BUSD. A thread. 1/8



In summary, BUSD is issued and redeemed by Paxos. And funds are #SAFU! — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) February 13, 2023 En attendant plus de précisions de la SEC sur cette affaire, le nombre d'adresses qui possèdent des BUSD commencent déjà à diminuer. Nombre d'adresses possédant du BUSD

Glassnode

© Zonebourse.com 2023