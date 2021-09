Binance supprime les produits de Singapour sur sa plateforme principale après l'avertissement du régulateur.

Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, a déclaré qu'elle allait restreindre ses services à Singapour quelques jours après que la banque centrale de la ville-État ait déclaré qu'elle devait cesser d'offrir des services de paiement.

Binance cessera d'offrir des options de paiement en dollars de Singapour et des paires de négociation en dollars de Singapour à partir du 10 septembre et retirera l'application des magasins iOs et Google Play de Singapour, a-t-il indiqué dans un message sur son site Web.