BioMérieux a vu son chiffre d'affaires croître au T2 mais reste prudent pour 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse au deuxième trimestre, malgré le plus fort impact de la crise sanitaire au cours de cette période, et a maintenu la suspension de ses objectifs pour 2020.

Selon des chiffres préliminaires, le chiffre d'affaires de bioMérieux a atteint 707 millions d'euros au deuxième trimestre, soit une hausse de 9,9% en données publiées et de 10,7% à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période de 2019.

"Comme attendu, les effets négatifs de la crise sanitaire se sont renforcés au cours du deuxième trimestre, affectant les gammes de microbiologie et d'immunoessais en raison d'une baisse de la fréquentation des hôpitaux, ainsi que les applications industrielles liées au secteur agroalimentaire", a expliqué bioMérieux. "Ces gammes ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires d'une année sur l'autre malgré une amélioration de la tendance au cours des dernières semaines du trimestre", a ajouté la société.

L'activité du groupe a tout de même été soutenue par la hausse de 62% du chiffre d'affaires de la gamme de tests syndromiques Biofire Filmarray, utilisée dans la détection du Covid-19. "Les autres gammes de biologie moléculaire également liées à l'épidémie de Covid-19 ont aussi connu une forte demande", a souligné bioMérieux.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,48 milliard d'euros, soit une hausse sur un an de 15,8% en données publiées et de 15,7% en organique.

La société a indiqué que ses objectifs pour l'année 2020 restaient "suspendus compte tenu du manque de visibilité sur l'évolution de la crise sanitaire".

BioMérieux publiera le 2 septembre prochain le détail de son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre ainsi que ses résultats financiers pour le premier semestre.

