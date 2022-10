BioMérieux affiche des ventes en recul au 3e trimestre

Paris (awp/afp) - BioMérieux, spécialiste des tests médicaux, a annoncé mercredi des ventes mitigées au troisième trimestre, en nette baisse par rapport à la même période l'année dernière, marquée par une demande exceptionnelle de tests Covid-19.

Le laboratoire a réalisé un chiffre d'affaires de 902 millions d'euros, soit une progression affichée de 2,8%, mais en recul de 5,3% à devises et périmètres constants, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Toutefois, au troisième trimestre, les ventes de panels respiratoires pour détecter le Covid ont été "supérieures aux attentes dans une conjoncture de Covid-19 endémique", précise le groupe. Par conséquent, BioMérieux revoit de nouveau à la hausse ses prévisions pour l'année, s'attendant à atteindre "la borne haute" de ses perspectives.

Fin août, le groupe avait annoncé qu'il prévoyait des ventes annuelles en baisse 3% à 6% à périmètre et taux de change constants. BioMérieux avait aussi dit attendre un résultat opérationnel courant contributif compris entre 580 et 625 millions d'euros.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes atteignent 2,56 milliards d'euros (+4,4%), en recul de près de 2% à périmètre et taux de change constants.

Dans le détail, de juillet à fin septembre, les ventes du pôle des applications cliniques - qui représente près de 85% du chiffre d'affaires de BioMérieux et regroupe les appareils de microbiologie et de biologie moléculaire -, totalisent 763 millions d'euros (en recul de 7,8% à périmètre et taux de change constants).

Les ventes de panels respiratoires pour détecter le Covid ont baissé par rapport à leur niveau de 2021 exceptionnellement élevé, souligne le groupe. Cependant, la demande a été très soutenue, plus forte que les prévisions, "dans un contexte de circulation d'un nombre plus important de pathogènes respiratoires".

Le chiffre d'affaires du pôle applications industrielles, c'est-à-dire les ventes de réactifs aux secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, s'est établi à 139 millions d'euros, en hausse de quasiment 8% d'une année sur l'autre à taux de change constants. La croissance a été soutenue par les ventes de réactifs dans les segments santé et agroalimentaire et par les ventes d'instruments pour le secteur agroalimentaire.

En 2021, le laboratoire a enregistré un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros, en forte croissance en raison de la pandémie, s'attendant déjà à une année 2022 en repli.

