BioMérieux confirme ses prévisions pour 2021 après un premier semestre sans surprise

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux a confirmé mercredi son objectif de croissance pour 2021, abaissé en avril dernier, alors que ses ventes ont globalement progressé au rythme prévu au cours du premier semestre.

Sur la période de janvier à juin, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est établi à 1,57 milliard d'euros, en hausse de 6,6% en données publiées et de 12,3% en données organiques. En avril dernier, le groupe avait prévenu anticiper pour cette période une progression organique de ses ventes de 10%. Selon les données récoltées par Factset, les analystes prévoyaient un chiffre d'affaires semestriel de 1,58 milliard d'euros.

Dans un communiqué, bioMérieux a indiqué avoir constaté au premier semestre une "croissance remarquable des immunoessais" ainsi qu'une "dynamique favorable en microbiologie et applications industrielles". Les dirigeants ont ainsi confirmé leur prévision de croissance pour l'ensemble de l'exercice qu'ils avaient abaissé il y a cinq mois. Pour 2021, ils anticipent des ventes au moins stables en données organiques et au mieux en croissance organique de 5%.

Au premier semestre, le résultat opérationnel courant dit "contributif" de bioMérieux a atteint 374 millions d'euros, en amélioration de 47,8% sur un an. La marge correspondante est ainsi ressortie à 23,8%, contre 17,1% un an plus tôt. BioMérieux a confirmé anticiper pour cette année un résultat opérationnel "contributif" en ligne avec celui enregistré en 2020.

Sur les six premiers mois de 2021, le bénéfice net du groupe familial est ressorti à 277 millions d'euros, contre 173 millions d'euros sur la même période de l'année précédente, soit une augmentation de 60,3%.

