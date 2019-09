BioMérieux: objectifs confirmés après un deuxième trimestre porteur

Paris (awp/afp) - Le fabricant d'outils de diagnostic in vitro bioMérieux a confirmé ses objectifs annuels de croissance des ventes et de rentabilité, après un deuxième trimestre où l'activité a accéléré, soutenue par le secteur de la biologie moléculaire.

Le groupe a publié mercredi un bénéfice net de 141 millions d'euros pour le premier semestre, en hausse de 4,7%.

Le chiffre d'affaires semestriel a atteint 1,27 milliard d'euros, en hausse de 9,1%, et de 5,5% à périmètre et changes constants, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Outre la croissance organique, le chiffre d'affaires a bénéficié d'un effet de change positif, notamment en raison du renforcement du dollar, et d'un effet de périmètre positif.

Le PDG du groupe, Alexandre Mérieux, cité dans le communiqué, a salué un semestre "satisfaisant" et "en ligne avec (les) objectifs". Il a notamment souligné l'activité "plus dynamique" enregistrée au deuxième trimestre.

Les ventes semestrielles sont légèrement supérieures au consensus établi par l'agence financière Bloomberg.

La croissance organique (à périmètre et changes constants) a accéléré au deuxième trimestre, atteignant 7,4%, après 3,8% au premier trimestre.

Les ventes du deuxième trimestre s'établissent à 643,5 millions d'euros, tirées notamment par la performance du secteur de la biologie moléculaire (+29,2% en organique).

Le pôle des applications cliniques, qui regroupe les appareils de microbiologie, d'immunoessais et de biologie moléculaire, et qui pèse plus de 80% des ventes du groupe, est en croissance organique de 8,1%.

Ces résultats permettent au groupe de confirmer ses objectifs annuels: une croissance organique des ventes comprise entre 7% et 8,5%, et un résultat opérationnel courant "contributif" (hors éléments exceptionnels liés à l'acquisition de BioFire) compris entre 385 et 400 millions d'euros.

Au premier semestre, ce résultat opérationnel courant contributif, indicateur de performance retenu par le groupe, a atteint 198 millions d'euros (+6,7%), en ligne avec l'objectif annuel, souligne bioMérieux.

afp/jh