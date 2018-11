BioMérieux prend le contrôle du spécialiste chinois des immunoessais Hybiome

PARIS (Agefi-Dow Jones)--BioMérieux a annoncé vendredi avoir acquis la majorité du capital de la société chinoise Suzhou Hybiome Biomedical Engineering, spécialisée dans les tests d'immunoessais automatisés. L'opération s'appuie sur une valorisation de la société de 165 millions d'euros, à laquelle d'autres frais s'ajoutent à hauteur de 25 millions d'euros environ.

Cette annonce fait suite à la prise de participation minoritaire au capital de la société effectuée en juillet 2018.

Avec Hybiome, le groupe français de diagnostic in vitro met la main sur une offre complète de solutions diagnostiques (réactifs, instruments, logiciels) accréditées par la China Food and Drug Administration (CFDA).

"BioMérieux a tissé des liens solides avec la Chine depuis plus de 25 ans et nous sommes très heureux de conclure cet accord avec la société Hybiome dont l'expertise en immunoessais est remarquable. Cette nouvelle étape s'inscrit dans notre logique de développement international avec des unités de recherche et de production placées au plus près des besoins de santé des patients", a déclaré Alexandre Mérieux, le président-directeur général de bioMérieux.

Le marché chinois des immunoessais, au sein duquel les acteurs locaux jouent un rôle de plus en plus important, représente environ 2 milliards d'euros et affiche une croissance de 20 à 25%, a précisé bioMérieux dans un communiqué.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; fberthon@agefi.fr ed : LBO

