BioMérieux prévoit un ralentissement de sa croissance en 2020 et chute en Bourse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action bioMérieux chute de 9,6% mercredi, à 84,35 euros, alors que le spécialiste du diagnostic in vitro s'attend à un ralentissement de la croissance organique de ses ventes cette année.

BioMérieux a indiqué prévoir une croissance organique de ses ventes comprises entre 5% et 7% en 2020, alors que ses ventes ont progressé de 10,5% en données publiées et de 7,2% à périmètre et taux de change constants l'an passé.

Cet objectif tient compte "d'une épidémie grippale plus intense en 2020 qu'en 2019 et des incertitudes, telles qu'appréciées à la date de publication, liées à l'épidémie de coronavirus Covid-19 et notamment ses conséquences possibles sur l'économie chinoise au premier semestre", a indiqué bioMérieux. La Chine compte pour environ 10% des ventes du groupe et ne constitue pas une zone de production pour l'export.

Selon un analyste, cet objectif de croissance pour 2020 est "décevant" et "matérialise les craintes d'un ralentissement de l'activité en Asie". "Cela ne pardonne pas en Bourse, surtout lorsque le cours est supérieur à l'objectif de cours moyen des analystes", ajoute-t-il.

Sur l'exercice écoulé, le bénéfice net du groupe familial est ressorti à 273 millions d'euros, contre 257 millions d'euros sur la même période un an plus tôt, soit une progression de 6,2%.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,68 milliards d'euros, en hausse de 10,5% en données publiées et de 7,2% à périmètre et taux de change constants. Le résultat opérationnel courant contributif a atteint 389 millions d'euros, en croissance de 6,9% en données publiées. La marge opérationnelle correspondante est ainsi ressortie à 14,5%, contre 15% un an plus tôt.

Le groupe avait abaissé en octobre dernier son objectif de croissance organique pour 2019 "autour de 7%", contre une fourchette de 7% à 8,5% anticipée auparavant, tout en confirmant sa prévision de résultat opérationnel courant contributif entre 385 et 400 millions d'euros à taux de change courants.

Le consensus des analystes interrogés par Factset tablait en moyenne sur un chiffre d'affaires de 2,64 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant contributif de 387 millions d'euros et un résultat net de 278 millions d'euros.

Concernant ses perspectives, bioMérieux a également indiqué viser pour 2020 un résultat opérationnel courant contributif compris entre 395 millions et 415 millions d'euros, à taux de change courants. "Cette fourchette inclut des effets de change attendus négatifs à hauteur de 5 à 10 millions d'euros environ, l'impact comptable de l'externalisation du plan de retraite américain qui devrait entrainer l'enregistrement d'une charge exceptionnelle d'environ 10 millions d'euros, et enfin la poursuite de l'impact des plans américains de rémunération variable indexés sur le cours de l'action", a précisé bioMérieux.

