BioMérieux: résultats en demi-teinte au premier semestre

Paris (awp/afp) - Le laboratoire BioMérieux, spécialiste des tests médicaux, a publié mercredi des résultats en demi-teinte au premier semestre, mais il a revu légèrement à la hausse ses objectifs pour 2022 après un deuxième trimestre dynamique.

Pour les six premiers mois de l'année, le groupe a publié un bénéfice net de 228 millions d'euros, contre 277 millions d'euros un an auparavant, soit un recul de près de 18%. BioMérieux avait indiqué en début d'année anticiper des résultats en repli pour 2022, sur fond de ralentissement des ventes liées à la pandémie.

Le résultat opérationnel courant contributif, l'indicateur de performance retenu par la société, a quant à lui atteint 322 millions d'euros, en repli de 15,5% sur un an.

Sur cette même période, le chiffre d'affaires semestriel s'affiche en progression de 5,3% à 1,66 milliard d'euros, supérieur au consensus d'analystes interrogé par Bloomberg. A périmètre et taux de change constants, il reste stable, a indiqué le laboratoire dans un communiqué.

Toutefois, pour le seul deuxième trimestre, les ventes ont nettement accéléré (+12,5% à 821 millions d'euros, +5,2% à taux de changes constants). Elles ont été soutenues en particulier par la demande aux Etats-Unis pour les panels respiratoires de BioMérieux, dans le contexte d'un taux de contamination au Covid-19 élevé dans la région, associé à la prévalence de la grippe supérieure à celle de l'année dernière.

Dans ce contexte, BioMérieux a légèrement revu ses objectifs pour l'année. L'objectif de croissance des ventes est ajusté à la hausse de -6% à -3% à périmètre et taux de change constants (contre précédemment de -7% à -3%).

Le résultat opérationnel courant contributif devrait en outre être compris entre 580 millions d'euros et 625 millions d'euros, en légère progression par rapport aux objectifs précédents, souligne aussi le communiqué.

Dans le détail, les ventes du pôle des applications cliniques - qui représente près de 85% du chiffre d'affaires de BioMérieux et regroupe les appareils de microbiologie et de biologie moléculaire -, s'affichent à 1,4 milliard d'euros au premier semestre (+4,6%, mais en repli de 1% à périmètre et taux de change constants).

Le chiffre d'affaires du pôle applications industrielles, c'est-à-dire les ventes de réactifs aux secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, a à l'inverse enregistré une nette croissance (+9% à 266 millions d'euros, +5% à taux de change constants).

L'an dernier, le laboratoire a publié un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros.

afp/ck