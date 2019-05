BioMérieux sanctionné par l'Autorité de la concurrence pour un accord en Guyane

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité de la concurrence a annoncé mercredi avoir prononcé une sanction de 75.000 euros à l'encontre du spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux en raison de pratiques d'exclusivité de distribution en Guyane contrevenant à la loi de régulation économique outre-mer entrée en vigueur en mars 2013.

BioMérieux avait conclu en 1995 un contrat de distribution exclusive avec la société Guyane Service Médical (GSM) sur plusieurs territoires, dont la Guyane, mais ce contrat avait été rendu caduc par la loi dite "Lurel" du 20 novembre 2012, a expliqué l'Autorité dans un communiqué.

"Or, le contrat de distribution exclusive entre bioMérieux et GSM n'a pas été modifié avant le 26 août 2016, soit plus de trois ans après la date butoir. Durant toute cette période, GSM est donc demeurée en droit et en fait l'unique entreprise susceptible d'approvisionner les laboratoires en produits bioMérieux", a précisé l'Autorité de la concurrence.

Cette situation n'a concerné que le territoire de la Guyane, a ajouté l'Autorité, qui a également infligé une sanction de 150.000 euros à GSM, qu'elle considère comme "principale bénéficiaire de la pratique".

"L'exclusivité de fait constatée après 2016 ne résulte pas d'une pratique concertée", a par ailleurs indiqué l'Autorité de la concurrence.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

