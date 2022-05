BioNTech a triplé ses ventes de vaccins au premier trimestre, mais annonce toujours une baisse pour l'ensemble de l'année.

Les revenus du premier trimestre ont plus que triplé par rapport à l'année précédente, pour atteindre 6,37 milliards d'euros, tout comme le bénéfice net trimestriel, qui s'élève à 3,70 milliards d'euros, a déclaré la société dans un communiqué lundi.

"En raison d'une augmentation du volume des commandes initialement passées fin 2021 suite à la variante Omicron alors émergente, nous avons commencé l'année 2022 avec des revenus et des bénéfices solides, ce qui nous laisse bien positionnés pour atteindre les prévisions financières de 2022", a déclaré le directeur financier Jens Holstein.

BioNTech a réitéré ses prévisions de revenus de vaccins pour 2022, entre 13 et 17 milliards d'euros, contre 19 milliards l'année dernière, ce qui implique une baisse pendant le reste de l'année.

Comme lors des trimestres précédents, BioNTech a basé ses prévisions uniquement sur les commandes fermes pour l'année, qui sont restées inchangées à environ 2,4 milliards de doses par rapport à une estimation du 30 mars, en dessous des 2,6 milliards de doses livrées en 2021.

Le fabricant de vaccins concurrent Moderna s'est montré plus optimiste la semaine dernière, prévoyant des ventes de vaccins plus élevées pour le second semestre qu'au cours des six premiers mois, car il s'attend à une demande de rappels à l'automne.

Le partenaire de BioNTech, Pfizer, a également adopté la semaine dernière une approche prudente et n'a pris en compte que le carnet de commandes actuel pour ses prévisions de ventes de vaccins COVID pour 2022, soit 32 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 36,8 milliards de dollars de l'année dernière.

La société allemande a ajouté lundi qu'elle s'attend à disposer de données d'essai sur ses efforts pour développer un vaccin COVID qui s'attaque à la variante dominante Omicron dans les semaines à venir.