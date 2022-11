BioNTech relève l'extrémité inférieure de la fourchette d'objectifs de vente de vaccins

La société biotechnologique allemande, partenaire du géant pharmaceutique américain Pfizer pour les vaccins, a déclaré dans un communiqué qu'elle visait désormais 16 à 17 milliards d'euros (16 à 17 milliards de dollars) de ventes de vaccins, contre une fourchette précédente de 13 à 17 milliards, mais en baisse par rapport aux 19 milliards d'euros déclarés pour l'année dernière.

"Les prévisions actualisées reflètent l'expédition des rappels de vaccins bivalents adaptés à Omicron, qui a commencé début septembre et devrait se poursuivre tout au long du quatrième trimestre 2022, ainsi que des prix plus élevés et un effet positif des devises étrangères", a déclaré la société.

Environ 300 millions de doses de vaccins adaptés aux variantes ont été facturées à la mi-octobre 2022, a-t-elle ajouté.

La semaine dernière, son partenaire Pfizer a relevé de 2 milliards de dollars ses prévisions de ventes du vaccin COVID-19 pour 2022, les portant à 34 milliards de dollars.

Les résultats trimestriels de BioNTech sont toutefois bien inférieurs à ceux du trimestre de l'année précédente, lorsque les campagnes de vaccination primaire battaient leur plein. Les ventes au cours du trimestre de juillet à septembre ont baissé de 43% à 3,46 milliards d'euros, tandis que le bénéfice net a chuté de 44% à 1,78 milliard d'euros.

"Comme prévu, le cours de la pandémie reste dynamique et a entraîné des fluctuations dans les revenus trimestriels", a déclaré BioNTech.

Les ventes du vaccin COVID de Pfizer/BioNTech sont en baisse par rapport aux sommets atteints pendant la pandémie, car de nombreux pays ont presque terminé leurs campagnes de vaccination primaire. On s'inquiète également de la faible demande pour les rappels récemment mis à jour.

(1 $ = 1,0016 euros)