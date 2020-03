BioNTech s'allie à Fosun pour un vaccin contre le coronavirus

BioNTech a également déclaré qu'il était en discussions avancées avec son partenaire actuel Pfizer sur le développement du vaccin hors de Chine. Le géant pharmaceutique américain a identifié BioNTech comme un partenaire potentiel pour le développement au début du mois.

Basée à Mayence, BioNTech, fondée en 2008 et cotée sur le Nasdaq en octobre de l'année dernière, a déclaré qu'elle avait l'intention de lancer des essais cliniques avec son composé BNT162 en Europe, aux États-Unis et en Chine. La course est lancée pour développer une immunisation, qui est considérée comme l'outil de loin le plus efficace pour stopper la propagation mondiale de l'agent pathogène. Le concurrent américain Moderna, qui travaille avec les Instituts nationaux de la santé des États-Unis, est le plus proche des essais sur l'homme, annonçant son intention de commencer un essai à Seattle ce mois-ci.

Le concurrent allemand non coté de BioNTech, CureVac, devrait être prêt d'ici juillet à demander le feu vert pour tester un vaccin expérimental sur l'homme, tandis que Johnson & Johnson a déclaré qu'il était optimiste quant à la possibilité de commencer les essais de vaccins plus tard dans l'année.

Des tensions sont déjà apparues entre gouvernements sur les solutions de soin. Les autorités allemandes veulent empêcher l'administration américaine de persuader CureVac de transférer ses recherches aux États-Unis. La société chinoise Fosun versera à BioNTech jusqu'à 135 M$ en versement initial et paiements d'étapes potentiel, plus un pourcentage sur les ventes. Fosun va aussi prendre une participation de 0,7% dans BioNTech pour 50 M$. BioNTech va produire le vaccin pour les essais cliniques en collaboration avec le façonnier Polymun GmbH dans les installations de fabrication de BioNTech en Europe.