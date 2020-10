Biocarburants: le gouvernement ne touchera finalement pas à la fiscalité de l'E10

Dépêche - Publié le 14.10.2020 par Mathieu Robert

Le gouvernement souhaite finalement revenir sur sa proposition de supprimer, en 2021, le tarif réduit de TICPE (taxe sur les produits énergétiques) dont bénéficie l'E10-SP95 (10 % de bioéthanol) par rapport aux autres essences dites E5 (5 % de bioéthanol), comme le SP95 et le SP98. Les ministres Bruno Le Maire et Olivier Dussopt, ont indiqué le 13 octobre «qu'il n'y aura pas de changement de la fiscalité sur l'essence SP 95-E10 et SP 95-E5» dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2021. Concrètement, le gouvernement «accueillera favorablement, au cours des débats à l'Assemblée nationale sur le PLF 2021 les propositions des parlementaires visant à maintenir le niveau actuel de fiscalité de l'E10 et de l'E5». L'E10 devrait donc continuer de bénéficier d'une compétitivité de 2 centimes par litre d'essence par rapport au SP 95-E5. L'objectif du gouvernement est le remplacement progressif du SP95-E5 par l'E10, estime le SNPAA, le syndicat des éthanoliers, pour favoriser la transition vers des carburants renouvelables et décarbonés.