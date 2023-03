Biogen: Caroline Dorsa prochaine présidente du conseil d'administration

Biogen a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration a élu Caroline Dorsa à sa présidence, avec effet immédiat après l'Assemblée annuelle des actionnaires prévue pour le 14 juin 2023. Mme Dorsa succédera à Stelios Papadopoulos, président du CA depuis 2014 qui a annoncé qu'il ne serait pas candidat à sa succession. Caroline Dorsa a rejoint le conseil d'administration de Biogen en 2010. Elle a été vice-présidente exécutive et directrice financière de Public Service Enterprise Group, Inc. une société du secteur énergétique, de 2009 à 2015.



Caroline Dorsa a également occupé divers postes financiers et opérationnels au cours de ses 21 années passées chez Merck, notamment en tant que première vice-présidente Global Human Health, Strategy and Integration, et en tant que vice-présidente et trésorière.