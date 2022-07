Biogen double son bénéfice par rapport au premier trimestre

Le laboratoire pharmaceutique américain Biogen a enregistré un bénéfice net de 1,0 milliard de dollars, soit 7,24 dollars, au deuxième trimestre 2022, contre 448,5 millions de dollars, soit 2,99 dollars, un an auparavant. Biogen a affiché un bénéfice par action ajusté de 5,25 dollars pour un chiffre d'affaires de 2,59 milliards de dollars. Le bénéfice du fabricant de médicaments a plus que doublé au deuxième trimestre, grâce également à un gain d'environ 1,5 milliard de dollars provenant de la vente de sa participation dans la coentreprise Samsung Bioepis pour un montant de 2,33 milliards d



Le titre perdait toutefois 3% avant-bourse.



Malgré la concurrence croissante des médicaments génériques, à l'instar de Viatris Inc, les ventes de son médicament phare contre la sclérose en plaques (SEP), le Tecfidera, ont dépassé les attentes.



Au deuxième trimestre, ses ventes ont chuté de 18% à 397,9 millions de dollars, mais ont dépassé les estimations du marché qui étaient de 367,7 millions de dollars.