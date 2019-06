Biom Up : Communiqué de compte-rendu des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 7 juin 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Assemblées générales

ordinaire et extraordinaire

du 7 juin 2019

Saint-Priest, France, le 7 juin 2019 - Biom'up (la « Société »), spécialiste de l'hémostase chirurgicale, annonce aujourd'hui les résultats de ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire.

Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société réunies le 7 juin 2019 ont approuvé l'ensemble des résolutions qui leurs étaient soumises à l'exception de la résolution n°10 de l'assemblée générale ordinaire ayant pour objet la ratification de la cooptation de Madame Caroline Lang en qualité d'administrateur de la Société et les résolutions n°9 et n°10 de l'assemblée générale extraordinaire ayant pour objet respectivement la délégation au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social de la Société au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise et l'autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux salariés et dirigeants mandataires sociaux.

Le résultat détaillé des votes et des informations relatives aux quorums sont disponibles sur le site Internet de la Société : www.biomup.com.

À propos de Biom'up

Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom'up conçoit et commercialise des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés destinés à simplifier la pratique des chirurgiens en chirurgie ouverte, notamment dans les spécialités cardiaques, générales et orthopédiques et en

