Biom Up : ’up complète son Conseil d’administration avec l’arrivée du Dr. Peter Byloos pour accompagner l’entreprise dans sa croissance internationale

Biom'up complète son Conseil d'administration avec l'arrivée du

Dr. Peter Byloos pour accompagner l'entreprise dans sa croissance internationale

Saint-Priest, France, le 4 septembre 2018, 8h00 (heure de Paris) - Biom'up (la « Société »),

spécialiste de l'hémostase chirurgicale, annonce la cooptation au sein de son Conseil d'administration du Dr. Peter Byloos en tant qu'administrateur indépendant. L'expertise internationale du Dr. Byloos dans le domaine de la santé et de l'équipement médical ainsi que sa connaissance du marché américain permettent de renforcer l'accompagnement de l'équipe de management de Biom'up au moment où le produit phare de la Société, HEMOBLASTTM Bellows, s'implante avec succès sur le marché outre atlantique.

Le Dr. Byloos, dispose d'une solide expérience dans le domaine de la santé. Actuellement Directeur général de Optegra Eye Health Care, société basée en Grande-Bretagne, experte dans le soin des yeux, il a auparavant été Président et Directeur général de l'entreprise norvégienne Handicare, spécialisée dans l'équipement pour les personnes âgées et handicapées et a occupé plusieurs fonctions internationales de direction au sein de l'entreprise américaine de matériel médical CR Bard où il a acquis une solide connaissance du marché de l'hémostase chirurgicale. Le Dr. Byloos a également collaboré au cours de sa carrière avec la société d'investissement européenne Gimv en tant qu'Associé, responsable du développement de la branche Health & Care. Docteur en médecine de l'Université de Louvain (Belgique), il est également titulaire d'un Master en Sciences de Gestion de l'Université de Boston (USA).

Le Dr. Byloos connaît bien l'entreprise, ayant justement représenté Gimv, actionnaire historique, au Conseil d'administration en tant que Censeur de 2015 à 2017.

Etienne Binant, Directeur général, déclare : « Je suis ravi d'accueillir de nouveau Peter Byloos au sein de notre Conseil d'administration. Ses qualités professionnelles, sa riche et solide expérience internationale dans le domaine de la gestion d'entreprises de notre secteur, confortera Biom'up dans son développement à l'étranger et particulièrement aux Etats-Unis, où HEMOBLAST Bellows s'implante avec succès ».

Contacts

Biom'up Alizé RP LifeSci Advisors Directeur Financier Relations investisseurs Relations investisseurs US Jean-Yves Quentel Caroline Carmagnol Hans Herklots investisseurs@biomup.com biomup@alizerp.com hherklots@lifesciadvisors.com +33 4 86 57 36 10 +33 6 64 18 99 59 +41 79 598 71 49

À propos d'HEMOBLAST

Biom'up a obtenu en décembre 2017 l'autorisation de la FDA, agence fédérale américaine, de mise sur le marché d'HEMOBLAST Bellows, soit avec 7 mois d'avance sur le calendrier initial. Cette autorisation a entrainé une concentration des efforts sur les volets industriel et commercial, avec les recrutements en avance de phase des équipes marketing et commerciales américaines pour préparer le lancement mondial du produit prévu pour l'été 2018.

HEMOBLAST Bellows est un produit hémostatique de premier ordre, destiné à maîtriser les saignements dans le cadre d'opérations chirurgicales (chirurgie cardiaque, générale, orthopédique...).

Biom'up a obtenu des résultats très positifs pour l'ensemble des critères primaires et secondaires dans le cadre d'une étude pivot, réalisée aux États-Unis, et portant sur 412 patients admis en chirurgies cardio-thoracique, abdominale ou orthopédique (membres inférieurs). Compte tenu des résultats préliminaires très positifs (efficacité prouvée à hauteur de 93 % en l'espace de 6 minutes, contre 74 % pour le groupe témoin), le Comité indépendant de contrôle des données (IDMC) a recommandé à l'unanimité d'interrompre l'étude avant la date prévue. Ceci a permis à la Société d'accélérer considérablement le dépôt de sa demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis PMA

(« Pre Market Approval ») en juin 2017. Le 12 juillet 2018 Biom'up a reçu le marquage CE pour son

Applicateur Laparoscopique HEMOBLAST Bellows permettant de diffuser la poudre hémostatique au cours d'interventions chirurgicales mini-invasives. La Société peut ainsi se positionner sur un nouveau segment de marché d'environ 500 000 interventions par an en Europe. La Société a également déposé le 2 juillet 2018 auprès de la FDA une demande de supplément à son PMA afin d'obtenir l'homologation d'HEMOBLAST Bellows pour toutes les procédures de chirurgies laparoscopiques aux Etats-Unis.

À propos de Biom'up

Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom'up conçoit des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés, destinés à simplifier la pratique des chirurgiens de multiples spécialités (chirurgie rachidienne, cardiaque, générale, orthopédique, plastique) et à en améliorer la qualité pour le bénéfice des patients. Son produit phare, HEMOBLAST Bellows, est une solution hémostatique applicable par soufflet prête à l'emploi (sans préparation, sans mélange, sans chauffage), utilisable une ou plusieurs fois au cours d'une intervention chirurgicale et qui possède des caractéristiques d'efficacité uniques. Développé par une équipe scientifique de renommée mondiale, HEMOBLAST Bellows a obtenu des résultats positifs pour l'ensemble des critères primaires et secondaires de son étude pivot incluant 412 patients aux Etats-Unis. HEMOBLAST Bellows bénéficie d'un marquage CE depuis décembre 2016, et d'un PMA (« Pre Market Approval ») validé par la FDA (« Food & Drug Administration ») en décembre 2017 en vue d'un lancement commercial au cours de l'été 2018. Depuis sa création, Biom'up a bénéficié du soutien d'investisseurs européens de premier plan, parmi lesquels

Bpifrance, Innobio, Gimv, Lundbeckfond, Mérieux Participation, SHAM et ACG, ainsi que de l'ensemble des managers de la Société qui a investi en fonds propres à hauteur de 2 M€. Biom'up a réussi son

entrée en bourse sur Euronext Paris en levant 42,5 M€ en octobre 2017. Depuis cette date, la Société a réalisé une augmentation de capital par offre au public de 16 M€ en février 2018 et a conclu un emprunt obligataire de 25 M€ auprès d'Athyrium, fonds américain spécialiste des entreprises innovantes du secteur de la santé, en mars 2018.