Biom Up : 'up annonce les premières ventes américaines en laparoscopie pour HEMOBLASTTM Bellows et la signature d'un accord cadre de distribution exclusive d'HEMOBLAST Bellows en Australie

COMMUNIQUE DE PRESSE

Biom'up annonce les premières ventes américaines

en laparoscopie pour HEMOBLASTTM Bellows et la signature d'un accord cadre de distribution exclusive d'HEMOBLAST Bellows en Australie

•Lancement réussi de l'Applicateur Laparoscopique HEMOBLAST Bellows aux Etats-Unis avec des premières ventes réalisées en mars 2019

•Signature d'un accord cadre majeur avec la société Life Healthcare Distribution (« LHC ») pour la distribution exclusive d'HEMOBLAST Bellows sur l'important marché australien en pleine expansion

Saint-Priest, France, le 15 avril 2019 - 8h00 (CET) Biom'up SA (« la Société »), spécialisée dans l'hémostase chirurgicale, annonce aujourd'hui les premières ventes sur le marché américain de son Applicateur Laparoscopique HEMOBLAST Bellows.

Les premiers kits ont été expédiés aux Etats-Unis depuis l'usine de production de Saint-Priest (France) et livrés aux hôpitaux au cours du mois de mars. Les chirurgiens américains peuvent dorénavant utiliser la poudre hémostatique tant lors de chirurgies ouvertes que laparoscopiques, avec les mêmes avantages d'efficacité, de simplicité et de disponibilité pour les chirurgiens et leurs patients. Le marché américain de la laparoscopie, en pleine croissance, est estimé à environ 443.000 chirurgies par an1.

L'Applicateur Laparoscopique HEMOLAST Bellows permet l'administration simple et rapide d'HEMOLAST Bellows sur les zones de saignement lors des chirurgies mini-invasives. Composé en polycarbonate et long de 35 cm, il s'insère facilement dans l'applicateur existant et pulvérise la poudre HEMOBLAST Bellows sur les sites de saignements en quelques secondes. HEMOBLAST Bellows est le seul produit hémostatique chirurgical approuvé par la FDA basé sur l'échelle validée de gravité des saignements SPOT GRADETM SBSS (Surface Bleeding Severity Score) démontrant sa capacité à maîtriser des saignements minimaux (goutte-à-goutte), légers (écoulement) et modérés (coulant). HEMOBLAST Bellows a démontré sa capacité à contrôler les saignements avec des débits allant jusqu'à 117 ml par minute.

Les saignements non contrôlés représentent une complication chirurgicale majeure associée à une mortalité accrue, à une hospitalisation prolongée, à des taux plus élevés de transfusions et à des ré-opérations. La maîtrise des saignements en chirurgie mini-invasive est particulièrement délicate car les chirurgiens doivent utiliser des instruments et des caméras via de très petits orifices de 5 mm à 10 mm au lieu d'un champ opératoire bien plus vaste en chirurgie classique.

Biom'up annonce également aujourd'hui la signature d'un important accord cadre avec LHC, l'un des principaux distributeurs indépendants de dispositifs médicaux en Australie, pour la distribution exclusive

