Biom Up : 'up rencontre ses investisseurs à l'occasion du Salon Actionaria

Biom'up rencontre ses investisseurs à l'occasion du Salon Actionaria

Saint-Priest (France), le 14 novembre 2018, 8h00 (Heure de Paris) - Biom'up (la Société), spécialisée dans l'hémostase chirurgicale, va à la rencontre des investisseurs individuels et sera présente au Salon pour Investir en Entreprise, Actionaria, se déroulant le 22 et 23 Novembre prochain au Palais des Congrès à Paris.

Venez rencontrer Jean-Yves Quentel, Directeur Financier et son équipe sur le stand de BIom'up ou à l'occasion de ses interventions sur le salon.

Pour demander votre badge gratuit, rendez-vous ici

Contacts

Biom'up Alizé RP Directeur Financier Relations Investisseurs Jean-Yves Quentel Caroline Carmagnol investisseurs@biomup.com biomup@alizerp.com +33 4 86 57 36 10 +33 6 64 18 99 59

Société anonyme au capital de : 6 336 030,50 €

Siège social : Parc Technologique de Lyon - 8, allée Irène Joliot Curie - 69800 Saint-Priest - France

Téléphone : +33 (0)4 86 57 36 10 - Fax : +33 (0)4 37 69 00 84

A propos de Biom'up

Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom'up conçoit des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés, destinés à simplifier la pratique des chirurgiens de multiples spécialités (chirurgie rachidienne, cardiaque, générale, orthopédique, plastique) et à en améliorer la qualité pour le bénéfice des patients.

Depuis sa création, Biom'up a bénéficié du soutien d'investisseurs européens de premier plan, parmi lesquels Bpifrance, Innobio, Gimv, Lundbeckfond, Mérieux Participation, SHAM, et ACG ainsi que de l'ensemble des managers de la société qui a investi en fonds propres à hauteur de 2 M€. Biom'up a réussi son entrée en bourse sur Euronext Paris en levant 42,5 M€ en octobre 2017. Depuis cette date, la Société a réalisé une augmentation de capital par offre au public de 16 M€ en février 2018 et a conclu un emprunt obligataire de 25 M€ auprès d'Athyrium, fonds américain spécialiste des entreprises innovantes du secteur de la santé, en mars 2018.

A propos d'HEMOBLAST

HEMOBLAST Bellows est un produit hémostatique destiné à maîtriser les saignements dans le cadre d'opérations chirurgicales (chirurgie cardiaque, générale, orthopédique...). Biom'up a obtenu des résultats très positifs pour l'ensemble des critères primaires et secondaires dans le cadre d'une étude pivot, réalisée aux États-Unis, portant sur 412 patients admis en chirurgies cardio-thoracique, abdominale ou orthopédique (membres inférieurs). Compte tenu des résultats préliminaires très positifs

(efficacité prouvée à hauteur de 93 % en l'espace de 6 minutes, contre 74 % pour le groupe témoin), le Comité indépendant de contrôle des données (IDMC) a recommandé à l'unanimité d'interrompre l'étude avant la date prévue. Ceci a permis à la Société d'accélérer considérablement le dépôt de sa demande d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis, PMA (« Pre Market Approval ») en juin 2017.

Biom'up a ainsi obtenu en décembre 2017 l'autorisation de la FDA, agence fédérale américaine, de mise sur le marché d'HEMOBLAST Bellows, soit avec 7 mois d'avance sur le calendrier initial. Cette autorisation a entrainé une concentration des efforts sur les volets industriel et commercial, avec les recrutements des équipes marketing et commerciales américaines pour préparer le lancement US du produit prévu.

Le 12 juillet 2018 Biom'up a reçu le marquage CE pour son Applicateur Laparoscopique HEMOBLAST Bellows permettant de diffuser la poudre hémostatique au cours d'interventions chirurgicales mini-invasives. La Société peut ainsi se positionner sur un nouveau segment de marché d'environ 500 000 interventions par an en Europe. La Société a également déposé le 2 juillet 2018 auprès de la FDA une demande de supplément à son PMA afin d'obtenir l'homologation d'HEMOBLAST Bellows pour toutes les procédures de chirurgies laparoscopiques aux Etats-Unis.

A propos d'Actionaria

Actionaria est le plus grand salon pour investir en entreprise en France et se déroule cette année du 22 au 23 novembre 2018. Depuis sa création en 1998, Actionaria apporte un accompagnement pédagogique aux Français qui souhaitent s'informer et se former à l'investissement en entreprise et aux produits financiers. Actionaria permet la rencontre entre les actionnaires / investisseurs individuels et les sociétés cotées CAC40, SBF120 et Small&Midcaps, PME non cotées et sociétés diffusant des produits financiers. Le salon est également l'opportunité d'assister aux réunions d'actionnaires des grandes entreprises françaises et d'assister à plus d'une centaine d'animations (interviews, conférences et ateliers) sur la bourse, la gestion de portefeuille, le choix de produits financiers etc.

Programme de l'édition 2018 :

Un programme de prises de paroles et d'ateliers établi selon 4 grands parcours

• Analyse de marché (grands débats de rédactions, contexte macro-économique, nouvelles tendances...)

• Stratégie d'entreprise (réunions d'actionnaires, interviews de dirigeants)

• Secteurs à la loupe (Santé, Immobilier, Energie, SSII)

• Conseils pour investir (ateliers pratiques, gestion de patrimoine, outils pour spéculer...)

Et une thématique forte abordée sur un nouvel espace : "Investir pour changer le monde"

