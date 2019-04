Biom'up: Avis d'annonce des résultats annuels 2018

Regulatory News:

Biom’up SA (Paris:BUP) (la « Société »), spécialisée dans l’hémostase chirurgicale, annoncera ses résultats annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, le 30 avril 2019, avant l’ouverture des marchés européens.

Biom’up publiera ses résultats pour l’année 2018 et fera le point sur les activités en cours. Le communiqué de presse pourra être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.biomup.com le jour de sa publication.

A propos de Biom’up

Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom’up conçoit et commercialise des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés, destinés à simplifier la pratique des chirurgiens de multiples spécialités (chirurgie rachidienne, cardiaque, générale, orthopédique, plastique) et à en améliorer la qualité pour le bénéfice des patients. Le produit phare de la Société, HEMOBLAST Bellows, est commercialisé en Europe et aux États-Unis.

Depuis sa création, Biom’up a bénéficié du soutien d’investisseurs européens et américains de premier plan parmi lesquels Bpifrance (y compris son fonds Innobio), Gimv, Lundbeckfond, Athyrium Capital et Invesco, ainsi que toute l’équipe de direction de la Société. Biom’up a réussi son entrée en bourse sur Euronext Paris en levant 42,5 M€ en octobre 2017.

Depuis cette date, la Société a réalisé une augmentation de capital par offre au public de 16 M€ en février 2018 et une augmentation de capital par placement privé de 7,7 M€ en décembre 2018. Elle a également conclu un emprunt obligataire de 25 M€ auprès d’Athyrium, fonds américain spécialiste des entreprises innovantes du secteur de la santé, en mars 2018, porté à 28 M€ en décembre 2018.

Biom’up est cotée sur Euronext, Compartiment C

ISIN : FR0013284080 – Ticker : BUP

