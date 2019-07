Biom'up : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec CM-CIC Market Solutions

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIOM’UP (Paris:BUP) au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 73 096 titres

• 35 089,04 €

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :

• 251 845 titres à l’achat pour un montant de 781 205,91 €

• 204 900 titres à la vente pour un montant de 632 575,76 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

• 821 transactions à l’achat

• 816 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 26 151 titres

• 183 719,19 €

A propos de Biom’up

Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom’up conçoit et commercialise des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés destinés à simplifier la pratique des chirurgiens en chirurgie ouverte, notamment dans les spécialités cardiaques, générales et orthopédiques et en chirurgie laparoscopique. Le produit phare de la Société, HEMOBLASTTM Bellows et son applicateur laparoscopique sont commercialisés en Europe et aux États‑Unis.

Depuis sa création, Biom’up a bénéficié du soutien d’investisseurs européens et américains de premier plan, parmi lesquels Bpifrance (notamment le fonds Innobio), Gimv, Lundbeckfond, Athyrium, Financière Arbevel et Invesco, ainsi que de l’ensemble des managers de la Société. Biom’up a réussi son entrée en bourse sur Euronext Paris en levant 42,5 M€ en octobre 2017.

Depuis cette date, la Société a réalisé une augmentation de capital par offre au public de 16 M€ en février 2018 et une augmentation de capital par placement privé de 7,7 M€ en décembre 2018. Elle a également conclu un emprunt obligataire de 25 M€ en mars 2018 auprès d’Athyrium, fonds américain spécialiste des entreprises innovantes du secteur de la santé, porté à 28 M€ en décembre 2018.

Biom’up est cotée sur Euronext, Compartiment C

ISIN : FR0013284080 – Ticker : BUP

Société anonyme au capital de : 7.134.696,50 €

Siège social : Parc Technologique de Lyon - 8, allée Irène Joliot Curie - 69800 Saint-Priest – France

Téléphone : +33 (0)4 86 57 36 10 - Fax : +33 (0)4 37 69 00 84

