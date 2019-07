Biom'up : Mise à disposition du document de référence 2018

Point sur la situation financière

Biom'up (Paris:BUP) (la « Société »), spécialiste de l’hémostase chirurgicale, annonce avoir mis à la disposition du public et enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro R. 19-029 son document de référence pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Le document de référence peut être consulté et téléchargé, à compter de ce jour, dans la rubrique « Investisseurs » du site internet de la Société : www.biomup.com et est disponible gratuitement sur simple demande auprès du siège social à l'adresse suivante : 8 allée Irène Joliot-Curie, 69800 Saint-Priest.

La Société rappelle qu’elle prévoit un chiffre d’affaires 2019 pour HEMOBLAST Bellows™ de l’ordre de 4,0 M€ à 4,5 M€, soit plus de sept fois celui de 2018. Les dépenses d’exploitation devraient atteindre un total d’environ 30 M€ en 2019, permettant à la Société d’estimer pouvoir atteindre le point d’équilibre en termes de rentabilité opérationnelle au cours du dernier trimestre 2021 (sans préjudice du fait que la rentabilité opérationnelle de l’exercice 2021 restera déficitaire). Ainsi qu’annoncé le 30 avril 2019, cet objectif remplace l’objectif d’une part de marché de 15 % aux États-Unis et dans les principaux pays européens initialement prévu d’ici fin 2022 puis à horizon 2023. La Société reste néanmoins convaincue qu’HEMOBLAST Bellows a le potentiel de capter ladite part de marché, bien qu’elle ne puisse s’engager sur l’exercice au cours duquel un tel niveau de chiffre d’affaires pourra être atteint.

La Société aura besoin de nouvelles sources de financement pour être en mesure de couvrir ses activités opérationnelles et les investissements planifiés sur les 12 prochains mois à compter de la date d’enregistrement du document de référence. Le besoin de financement à 12 mois a été estimé à 20 M€ avec une insuffisance de trésorerie estimée à compter du mois de septembre 2019. Dans ce contexte, la Société a décidé le report à une date ultérieure du lancement des études cliniques nécessaires à l’approbation d’HEMOSNOW™ aux États-Unis, initialement prévu en 2020.

À propos de Biom’up

Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom’up conçoit et commercialise des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés destinés à simplifier la pratique des chirurgiens en chirurgie ouverte, notamment dans les spécialités cardiaques, générales et orthopédiques et en chirurgie laparoscopique. Le produit phare de la Société, HEMOBLAST™ Bellows et son applicateur laparoscopique sont commercialisés en Europe et aux États‑Unis.

Depuis sa création, Biom’up a bénéficié du soutien d’investisseurs européens et américains de premier plan, parmi lesquels Bpifrance (notamment le fonds Innobio), Gimv, Lundbeckfond, Athyrium, Financière Arbevel et Invesco, ainsi que de l’ensemble des managers de la Société. Biom’up a réussi son entrée en bourse sur Euronext Paris en levant 42,5 M€ en octobre 2017.

Depuis cette date, la Société a réalisé une augmentation de capital par offre au public de 16 M€ en février 2018 et une augmentation de capital par placement privé de 7,7 M€ en décembre 2018. Elle a également conclu un emprunt obligataire de 25 M€ en mars 2018 auprès d’Athyrium, fonds américain spécialiste des entreprises innovantes du secteur de la santé, porté à 28 M€ en décembre 2018.

