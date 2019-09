Biom'up : renforce son équipe de direction

Regulatory News:

Biom’up (Paris:BUP) (la « Société »), spécialiste de l’hémostase chirurgicale, annonce aujourd’hui la nomination de Patrice Ferrand au poste de Directeur général en remplacement du Docteur Jan Ohrstrom. Le Docteur Ohrstrom, nommé Directeur général en mai dernier, demeure Président du Conseil d’administration de la Société, fonction qu’il occupe depuis 2015. Monsieur Ferrand sera également nommé Président du Conseil d’administration de la filiale américaine de la Société, Biom’up USA, Inc.

Avec plus de trente ans d’expérience et près de seize années en tant que cadre dirigeant dans l’industrie des MedTech, Patrice Ferrand est un dirigeant chevronné de sociétés au stade du développement commercial. Avant de rejoindre Biom’up, Monsieur Ferrand était Directeur général d’Unilabs France, l’un des principaux fournisseurs de services de diagnostic en Europe et en Amérique latine. Auparavant, pendant plus de onze années, il a été Directeur général France & Benelux de Mölnlycke Health Care, un important fournisseur de produits à usage unique pour la chirurgie et le traitement des plaies.

Le Docteur Jan Ohrstrom a déclaré : « Le Conseil d’administration et l’équipe de direction se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à Patrice Ferrand. Patrice est un leader très expérimenté de MedTech de dimensions internationales et, en particulier, de fournisseurs de produits chirurgicaux. Il apporte une remarquable expérience à la Société avec les compétences idéales nécessaires pour mener à bien sa transformation d’une entité de R&D et de développement clinique en une société commerciale à part entière et évolutive. Je suis ravi d’avoir assuré temporairement la direction générale de Biom’up durant les quatre derniers mois et j’ai hâte de collaborer avec Patrice pour accompagner la Société dans cette transformation. L’équipe de direction et le Conseil d’administration sont impatients de travailler avec lui à la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de Biom’up. Je me réjouis également de réitérer l’objectif de chiffre d’affaires 2019 pour HEMOBLAST Bellows de l’ordre de 4 à 4,5 millions d’euros que la Société a communiqué en mai dernier. Une journée investisseurs sera programmée d’ici la fin de l’année. »

Patrice Ferrand a ajouté : « Après l’autorisation de mise sur le marché de son produit en 2017 et l’intensification des activités de fabrication et de commercialisation en 2018, Biom’up a acquis une avance enviable sur le marché concurrentiel des produits hémostatiques, tant aux Etats-Unis qu’en Europe. Je suis enthousiaste et honoré de me voir confier la direction de la Société à un moment aussi important de sa vie. »

La Société a également annoncé la nomination d’Evelyne Nguyen au poste de Directeur administratif et financier du Groupe, le prédécesseur de Madame Nguyen quittant ses fonctions fin septembre afin d'assurer une transition harmonieuse des responsabilités.

Madame Nguyen possède plus de 30 ans d’expérience internationale dans des fonctions financières et stratégiques, dont une vingtaine d’années dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique. Avant de rejoindre Biom’up, Madame Nguyen a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de Bristol Myers Squibb et du Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB). Au LFB, elle a renforcé la fonction Finance, dirigé plusieurs acquisitions, et géré avec succès des partenariats stratégiques et des projets de business development. Elle apporte également à Biom’up une longue expérience des opérations stratégiques et financières pour les sociétés du secteur des Sciences de la Vie.

Enfin, Biom’up a annoncé la nomination de George Makhoul, l’actuel Directeur commercial de la Société pour les États-Unis, au poste de Directeur général de Biom’up USA, Inc., la filiale américaine de la Société. Monsieur Makhoul, qui a rejoint le Groupe en janvier dernier, a une longue expérience réussie dans la commercialisation de produits médicaux auprès des hôpitaux et des chirurgiens au cours des 16 dernières années, ainsi qu’une connaissance approfondie du marché hémostatique américain. Sous sa supervision, la Société a renforcé sa présence aux États‑Unis et a permis le lancement de son produit phare, HEMOBLAST™ Bellows, sur ce marché hautement concurrentiel.

À propos de Biom’up

Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom’up conçoit et commercialise des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés destinés à simplifier la pratique des chirurgiens en chirurgie ouverte, notamment dans les spécialités cardiaques, générales et orthopédiques et en chirurgie laparoscopique. Le produit phare de la Société, HEMOBLAST™ Bellows et son applicateur laparoscopique sont commercialisés en Europe et aux États Unis.

À propos d’HEMOBLAST Bellows

HEMOBLAST Bellows est un produit hémostatique destiné à maîtriser les saignements dans le cadre d’opérations chirurgicales ouvertes et peu invasives, notamment dans les spécialités cardiaques, générales et orthopédiques et en chirurgie laparoscopique.

Les saignements non contrôlés représentent une complication chirurgicale majeure associée à une mortalité accrue, à une hospitalisation prolongée, à des taux plus élevés de transfusions et à des ré opérations. Au-delà de son impact sur la santé du patient, cette complication entraîne des surcoûts dans toutes les spécialités chirurgicales et représente une charge importante pour les budgets des hôpitaux à travers le monde. HEMOBLAST Bellows est le seul produit hémostatique chirurgical approuvé par la FDA basé sur l’échelle validée de sévérité des saignements SPOT GRADETM SBSS (Surface Bleeding Severity Score) démontrant sa capacité à maîtriser des saignements minimaux (goutte-à-goutte), légers (écoulement) et modérés (coulant). HEMOBLAST Bellows a démontré sa capacité à contrôler les saignements avec des débits allant jusqu’à 117 ml par minute. En raison de son efficacité, de sa polyvalence et de sa facilité d’utilisation, HEMOBLAST Bellows est rapidement devenu une solution prisée par les chirurgiens américains qui cherchent de nouvelles options pour faire face aux problèmes de saignements chirurgicaux.

Biom’up a reçu le marquage CE pour HEMOBLAST Bellows en décembre 2016. Compte tenu des résultats préliminaires très positifs dans un essai clinique majeur (efficacité prouvée à hauteur de 93 % en l’espace de 6 minutes, contre 74 % pour le groupe témoin), Biom’up a obtenu en décembre 2017, avec 7 mois d’avance sur le calendrier initial, l’approbation de l’agence fédérale américaine FDA (« Food and Drug Administration ») pour la mise sur le marché d’HEMOBLAST Bellows. Cela a permis le lancement commercial de son produit phare aux États-Unis à l’été 2018.

En juillet 2018, Biom’up a reçu le marquage CE pour son Applicateur Laparoscopique HEMOBLAST Bellows permettant de diffuser la poudre hémostatique sur les sites de saignements au cours d’interventions chirurgicales peu invasives. En janvier 2019, la Société a obtenu l’approbation des autorités américaines pour ce même dispositif. Ces autorisations permettent à la Société d’accéder au marché de la laparoscopie estimé à près de 500 000 chirurgies par an en Europe et à près de 443 000 chirurgies par an aux Etats-Unis.

Actuellement, la Société travaille à élargir le champ d’application d’HEMOBLAST Bellows. La décision finale des autorités de santé australiennes pour l’homologation réglementaire du produit est attendue au deuxième semestre 2019.

