Biomérieux est sorti gagnant de la crise sanitaire en 2020

Paris (awp/afp) - Le laboratoire Biomérieux, spécialiste des tests médicaux, a publié mercredi des résultats en forte progression l'an dernier, soutenus par sa gamme de tests de diagnostic pour le Covid-19, et il table sur des performances également solides en 2021.

Le groupe a enregistré un bénéfice net de 404 millions d'euros (445 millions), en hausse de plus de 48%, dopé en particulier par sa gamme de biologie moléculaire, selon un communiqué.

Le résultat opérationnel courant contributif, indicateur clé privilégié par la société, a de son côté atteint 613 millions d'euros (environ +58%), soit une marge de 19,6% du chiffre d'affaires contre 14,5% un an auparavant.

Le chiffre d'affaires a, lui, atteint 3,12 milliards d'euros, en hausse de 16,6% (+19,7% à taux de change et périmètre constants).

En 2021, le groupe vise une progression des ventes qui sera comprise cette fois-ci entre 5 et 8% à taux de change et périmètre constants. La progression au premier semestre devrait être particulièrement dynamique, dans la tendance du 4e trimestre, qui a vu les ventes bondir de plus de 20%, souligne la société.

Dans le détail, le pôle des applications cliniques, qui représente 85% du chiffre d'affaires de Biomérieux et regroupe notamment les appareils de microbiologie et de biologie moléculaire, a enregistré une croissance organique de plus de 23% à 2,66 milliards d'euros.

Il a été particulièrement dynamisé par la division biologie moléculaire (+83,8% en organique à 1,2 milliard d'euros), grâce à la forte demande pour son panel respiratoire de diagnostic du Covid-19.

Au sein de ce pôle, la gamme de microbiologie reste toutefois en retrait sur un an (-5,3% à 950,7 millions d'euros), malgré un retour de la croissance des ventes de réactifs d'hémoculture au quatrième trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires du pôle applications industrielles a, lui, légèrement augmenté sur un an (+2,3% en organique à 454,7 millions d'euros) après avoir été freiné durant la majeure partie de 2020 par la décroissance du marché agroalimentaire.

Par région, l'Amérique du Nord, le plus gros marché de la société, a vu les ventes grimper de près de 40% en organique à 1,43 milliard d'euros, pour une progression d'environ 8% en Europe, son deuxième marché. L'Asie-Pacifique est, elle, restée quasi stable (+0,6%).

La société, qui compte 12'800 employés, va proposer un dividende de 0,62 euro par action.

afp/jh