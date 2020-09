Biomérieux ne fournit pas de nouveaux objectifs 2020 après des résultats en hausse au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux s'est abstenu mercredi de fournir de nouveaux objectifs annuels après avoir vu ses résultats fortement progresser sur les six premiers mois de 2020 en dépit de performances commerciales contrastées selon les activités.

Pour l'ensemble de l'année 2020, bioMérieux a jugé "préférable" de ne pas fournir de nouveaux objectifs "compte tenu des incertitudes liées à l'évolution de la crise sanitaire en cours". "Néanmoins, au vu de la solide performance du premier semestre et de la nature de l'activité dans laquelle opère bioMérieux, l'impact favorable sur les résultats financiers devrait se poursuivre au second semestre", a ajouté le groupe.

"Malgré les effets négatifs de la pandémie sur certaines gammes, et tenant compte des conditions sanitaires et économiques, bioMérieux devrait réaliser en 2020 une performance remarquable mais qui ne peut être extrapolée en l'état", a déclaré Alexandre Mérieux, le PDG du groupe cité dans le communiqué.

Sur les six premiers mois de 2020, le bénéfice net du groupe familial est ressorti à 173 millions d'euros, contre 141 millions d'euros sur la même période un an plus tôt, soit une progression de 23%.

Le résultat opérationnel courant dit "contributif" a atteint 253 millions d'euros, en croissance de 27,8% sur un an. La marge opérationnelle correspondante est ainsi ressortie à 17,1%, contre 15,5% un an plus tôt.

Déjà publié, le chiffre d'affaires du premier semestre s'est établi à 1,48 milliards d'euros, en hausse de 15,8% sur un an en données publiées et de 15,7% en données organiques.

Biomérieux a indiqué avoir constaté, comme attendu, "des dynamiques commerciales contrastées avec l'accélération de la croissance des solutions de biologie moléculaire d'une part et le ralentissement des activités en microbiologie, immunoessais et applications industrielles d'autre part".

