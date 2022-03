Biomérieux publie des résultats 2021 en forte hausse, prévoit une baisse en 2022

Paris (awp/afp) - Le laboratoire Biomérieux, spécialiste des tests médicaux, a enregistré des résultats en forte progression l'an dernier, bénéficiant toujours d'une demande pour ses outils de diagnostic du Covid-19, mais il table sur des ventes en recul pour 2022.

Selon un communiqué mercredi, le groupe a enregistré un bénéfice net de 601 millions d'euros en 2021, contre 404 millions d'euros un an auparavant, soit une hausse de près de 49%, dopée en particulier par sa gamme de panels respiratoires.

Le résultat opérationnel courant contributif, indicateur clé privilégié par la société, s'affiche quant à lui à 801 millions d'euros, un niveau jamais atteint, supérieur aux objectifs du groupe. Cela représente une marge de 23,7% du chiffre d'affaires, contre 19,6% un an auparavant.

Le chiffre d'affaires a, lui, atteint 3,37 milliards d'euros, en hausse de plus de 8% (+10,5% à taux de change et périmètre constants). Un niveau un peu supérieur au consensus d'experts interrogés par Bloomberg.

Toutefois, en 2022, le groupe table sur une baisse des revenus, qui sera comprise entre -7 et -3% à taux de change et périmètre constants, soit un total de 3,2 à 3,3 milliards d'euros. Biomérieux estime en effet que la demande liée au Covid devrait diminuer. Le résultat opérationnel courant contributif devrait être compris entre 530 et 610 millions d'euros.

Dans le détail, l'an dernier, le pôle des applications cliniques, qui représente 85% du chiffre d'affaires de Biomérieux et regroupe notamment les appareils de microbiologie et de biologie moléculaire, a enregistré une solide croissance de plus de 8% à près de 2,9 milliards d'euros.

Il a continué d'être soutenu par la division biologie moléculaire (+5% à près de 1,3 milliard d'euros), grâce à la forte demande pour ses panels respiratoires de diagnostic du Covid-19, en particulier au 4e trimestre.

Le chiffre d'affaires du pôle applications industrielles (vente de réactifs aux secteurs agroalimentaire et pharmaceutique) a également augmenté sur un an (+8,3% à 492,5 millions d'euros).

La société, qui compte 13.000 employés, va proposer un dividende de 0,85 euro par action, contre 0,62 euro l'an dernier.

afp/lk