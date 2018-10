Biotech Time : AB Science, Theranexus, ASIT... 0 0 01/10/2018 | 09:16 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Après une semaine chargée en indicateurs, il y a moins de nouvelles sur les acteurs de l'industrie des biotechnologies en Europe ce matin. Une exception toutefois avec les résultats semestriels d'AB Science.

Point intermédiaire pour AB Science. Le groupe disposait de 21,1 millions d'euros de trésorerie au 30 juin dernier, hors les 6,56 millions d'euros à recevoir du CIR 2018, versés en août. Au début du semestre, la société disposait encore de 38,8 millions d'euros. Le groupe continue à allouer la quasi-totalité de ses ressources au Masitinib, une molécule qui a connu des revers en phase avancée mais que le management ne désespère pas de commercialiser. Elle est testée actuellement dans le cancer réfractaire des ovaires, le cancer du pancréas, la maladie d'Alzheimer et l'asthme sévère non-contrôlé par les corticostéroïdes oraux.



Reconnaissance pour Theranexus. Le laboratoire lyonnais se réjouit de voir son cofondateur et directeur scientifique, Mathieu Charvériat, entrer dans le Conseil scientifique de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Theranexus fait également état de la présentation de deux posters scientifiques durant deux congrès prévus ce mois-ci.



Dilution chez ASIT. La levée de fonds réalisée récemment par ASIT Biotech a entraîne la dilution de certains actionnaires. La SA Brustart et la SA S.R.I.B. ont indiqué détenir ensemble 4,92% des droits de vote, alors qu'elles étaient positionnées au-dessus des 5% précédemment. . Le groupe disposait de 21,1 millions d'euros de trésorerie au 30 juin dernier, hors les 6,56 millions d'euros à recevoir du CIR 2018, versés en août. Au début du semestre, la société disposait encore de 38,8 millions d'euros. Le groupe continue à allouer la quasi-totalité de ses ressources au Masitinib, une molécule qui a connu des revers en phase avancée mais que le management ne désespère pas de commercialiser. Elle est testée actuellement dans le cancer réfractaire des ovaires, le cancer du pancréas, la maladie d'Alzheimer et l'asthme sévère non-contrôlé par les corticostéroïdes oraux. AB Science espère aussi que les autorités françaises lui laisseront démarrer les études confirmatoires dans la SLA et la mastocytose. Enfin, une étude de phase I/II dans les leucémies myéloïdes aigues réfractaires devrait démarrer avec un nouveau candidat, AB8939.. Le laboratoire lyonnais se réjouit de voir son cofondateur et directeur scientifique,. La levée de fonds réalisée récemment par ASIT Biotech a entraîne la dilution de certains actionnaires. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AB SCIENCE 0.25% 4.012 -52.01% THERANEXUS 0.00% 14.2 -4.38%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue