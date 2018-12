Biotech Time : AG houleuse pour ASIT Biotech, Cerenis progresse, OSE se structure 2 18/12/2018 | 08:16 Envoyer par e-mail :

A suivre ce matin, la révolte des petits actionnaires d'ASIT Biotech, emmenés par Deminor, qui semble avoir porté ses fruits. Cerenis poursuit sa route en phase II avec CER-001, plus un florilège de brèves sectorielles.

Cerenis progresse. Le laboratoire a atteint le critère principal de l'étude de phase II menée avec CER-001, TARGET. Les résultats démontrent "la capacité d'un mimétique de HDL, marqué par un traceur radioactif, à cibler la tumeur chez des patients atteints de cancer de l'œsophage comme démontré visuellement". L'essai confirme les indications obtenues précédemment selon lesquelles les nanoparticules de délivrance pourraient accroître significativement la quantité de médicament délivrée aux cellules cancéreuses. "Ces résultats sont très encourageants sachant que le cancer de l’œsophage est souvent réfractaire au traitement standard de cette maladie dévastatrice", souligne



En bref. Gensight, . L'AG extraordinaire d' ASIT Biotech a duré 5 heures et elle a été houleuse, relate 'L'Echo'. Les minoritaires, représentés par Deminor, ont obtenu le non-renouvellement des mandats d'administrateurs du président et du CEO, Gerd Zettlmeissl et Thierry Legon. Ce dernier serait sur la sellette et son cas pourrait être abordé dès la réunion du nouveau conseil ce jour. Le quotidien financier belge relève aussi que plusieurs fonds ont soutenu les demandes des minoritaires, qui ont notamment fustigé des levées de fonds trop fréquentes, une rotation du personnel excessive et des erreurs dans la mise en œuvre de la première phase III. Le récit intégral est disponible sur le site internet de 'L'Echo'. Transgène a publié son calendrier de communication financière 2019 : première date le 20 mars pour les résultats 2018. Sortons un peu du domaine biotechnologique avec le financement de 30 millions d'euros accordé par la BEI à Carmat , qui aidera la société en amont d'un marquage CE attendu en 2019 pour son cœur artificiel. OSE Immunotherapeutics embauche un directeur commercial passé par Sanofi et AbbVie . Séance faste hier pour le secteur biotech avec des gains marqués pour Genkyotex Nicox et Cerenis Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABBVIE -0.79% 84.93 -12.18% ASIT BIOTECH 3.08% 2.01 -44.63% CARMAT 5.75% 23.5 4.34% CERENIS THERAPEUTICS 31.81% 0.56 -77.04% GENKYOTEX -4.25% 1.29 -20.60% GENSIGHT BIOLOGICS 1.31% 4.62 -26.05% NICOX 0.48% 5.275 -48.22% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 0.00% 3.18 -17.40% SANOFI -0.59% 77 7.75% TRANSGENE 1.38% 2.94 2.47%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 2 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue