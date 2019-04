Biotech Time : ASIT Biotech cherche des fonds, Erytech et NOXXON à l'AACR 0 02/04/2019 | 09:03 Envoyer par e-mail :

Au programme ce matin, des résultats et un calendrier pour ASIT Biotech, des précliniques d'Erytech lors de l'AACR, auquel participe aussi NOXXON et un contrat pour la MedTech Theradiag avec IDS. Phase III à quitte ou double. Les belges d'ème trimestre 2020, ils ont prévu d'émettre une obligation convertible de 9 à 12 millions d'euros, car les ressources actuelles, 8,5 millions d'euros, seront insuffisantes (ASIT a consommé 13,7 millions d'euros en 2018). La société joue la transparence avant la publication du rapport financier annuel prévue le 26 avril : l es commissaires aux comptes ont fait savoir que leur rapport comprendrait une partie spécifique intitulée "Incertitude significative pesant sur la continuité d'exploitation". Les fonds espérés vont permettre de couvrir les besoins "tant pour la réalisation de notre essai de phase III que pour le lancement d'une étude de suivi qui permettra de conforter le positionnement commercial de gp-ASIT+ sur le marché de plus en plus attrayant de l'immunothérapie allergénique", souligne le président Michel Baijot. En l'absence de nouveau financement et en tirant le solde de la ligne de financement en fonds propres, les ressources ne mènent la société que jusqu'au 3ème trimestre 2019. La course contre la montre est enclenchée.



Erytech publie des précliniques . Erytech Pharma va présenter des données précliniques sur l' erymethionase, son second candidat, via un poster affiché lors de l'AACR d'Atlanta, qui se déroule actuellement. Cette méthionine-gamma-lyase (MGL) encapsulée dans les globules rouges est définie comme une "thérapie anti-tumorale ciblant le métabolisme modifié des acides aminés dans les cellules cancéreuses". Les résultats présentés lors du congrès portent sur le potentiel de l'association d'erymethionase avec l'inhibition des points de contrôle immunitaires. Le traitement a déjà montré des signes positifs en monothérapie . La décision de passer en clinique n'a toutefois pas encore été prise.

. Les belges d' ASIT Biotech devraient publier avant la fin de l'année les résultats préliminaires de l'étude de phase III avec gp ASIT dans la rhinite allergique aux pollens de graminées. Le dernier patient concerné sera traité d'ici la fin du mois d'avril. Pour boucler leur budget jusqu'au 3trimestre 2020, ils ont prévu d'émettre une obligation convertible de 9 à 12 millions d'euros, car les ressources actuelles, 8,5 millions d'euros, seront insuffisantes (ASIT a consommé 13,7 millions d'euros en 2018). La société joue la transparence avant la publication du rapport financier annuel prévue le 26 avril : lméthionine-gamma-lyase (MGL) encapsulée dans les globules rouges est définie comme une "thérapie anti-tumorale ciblant le métabolisme modifié des acides aminés dans les cellules cancéreuses". Les résultats présentés lors du congrès portent sur le potentiel de l'association d'erymethionase avec l'inhibition des points de contrôle immunitaires. Le traitement a déjà montré des signes positifs en

Le pipeline d'Erytech, avec un candidat très en avance sur les autres Le pipeline d'Erytech, avec un candidat très en avance sur les autres

NOXXON est aussi à l'AACR. Le laboratoire présente aussi des données lors du congrès, mais plus avancées : il s'agit de la dernière mise à jour des résultats cliniques de la phase I/II évaluant NOX-12en association avec Keytruda chez des patients atteints d'un cancer colorectal ou du pancréas métastatique à microsatellites stables. Les résultats figurent aussi sur un poster. Ils confirment que le candidat est bien toléré et ne présente pas de risques pour la santé de patients. "Ces résultats soutiennent la poursuite du développement clinique de cette molécule dans ces indications graves", écrit



Theradiag signe avec IDS. La société a signé un accord pour avoir accès à l'automate de dernière génération d'Immunodiagnostic Systems, qui va aussi commercialiser des kits TRACKER dans 33 pays dont l'Allemagne et toute l'Amérique Latine. L'accord débute immédiatement avec la commercialisation de la gamme LISA TRACKER (pays sous marquage CE) de Theradiag . La vente sous format CLIA suivra au fur et à mesure des autorisations.



En bref DBV Technologies a publié son document de référence. Transgène sera en roadshow avec Kempen à Tel-Aviv le 4 avril.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ASIT BIOTECH -5.71% 1.672 7.69% DBV TECHNOLOGIES -0.74% 13.36 26.86% ERYTECH PHARMA 2.05% 7.45 16.80% NOXXON PHARMA NV -6.56% 0.84 -11.86% THERADIAG 10.39% 1.275 21.58% TRANSGENE 0.00% 2.86 4.76%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019

