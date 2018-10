Biotech Time : Adocia vs. Lilly, Ipsen à l'ESMO, Gensight à l'AAO 0 1 12/10/2018 | 08:38 Envoyer par e-mail :

Au programme ce matin, la poursuite de la saison des congrès médicaux et une nouvelle tête au conseil de Theranexus. Adocia et Eli Lilly continuent à contester les contributions respectives à leur ancien partenariat. Et la SocGen a repris le suivi d'Ipsen, qui n'est pas qu'une biotech on le concède, sur un avis positif. Gensight Biologics à Chicago. Les résultats à 48 semaines de la phase III avec GS010 ont été sélectionnés pour une présentation orale lors du congrès annuel de l'Académie américaine d'ophtalmologie (AAO) à Chicago, le 29 octobre 2018. Auparavant, une présentation



Ipsen en force. Le groupe n'a pas prévu moins de 12 présentations lors du congrès 2018 de la Société européenne pour l'oncologie médicale, mieux connue sous l'acronyme ESMO, prévu du 19 au 23 octobre 2018 à Munich. Des données issues des études en cours seront présentées sur Cabometyx (5 posters), Onivyde (4 présentations), Somatuline (2 présentations) et Xermelo (1 présentation). Cerise sur le gâteau, la SocGen a repris le suivi d'



Nouvel administrateur chez Theranexus . Rodolphe Besserve va siéger au conseil du groupe à la place de François Miceli, qui représentait Sofimac Innovation. Le nouvel entrant est actuellement à la tête de l'activité Start-ups & French Techs de la Société Générale. Il a réalisé une quarantaine de transactions au cours des années écoulées, après avoir fait ses armes chez Kepler et Bryan Garnier comme analyste santé. La nomination sera entérinée par la prochaine assemblée générale de Theranexus



Nouvel round entre Lilly et Adocia. La pharma américaine a engagé une action contre la biotech française devant un tribunal américain, dans le cadre du bras de fer engagé sur deux brevets délivrés en février et en juin de cette année. Cette affaire est distincte de l'arbitrage en cours, dans le cadre duquel Adocia a obtenu 11,6 millions de dollars (plus les intérêts) mais qui reste pendant puisque d'autres demandes n'ont pas encore été tranchées. Une audience est prévue en décembre et une décision en 2019. Kepler Cheuvreux a réitéré ce matin son avis "achat" et sa valorisation de 27 EUR.

