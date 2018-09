Biotech Time : Biophytis, DBV, Innate, Argen-X 0 1 14/09/2018 | 08:20 Envoyer par e-mail :

Bilan intermédiaire pour Innate Pharma. Le laboratoire disposait de 141,6 millions d'euros de ressources au 30 juin dernier, ramenées à 95,5 millions d'euros en net, avant encaissement de 11 millions d'euros du CIR 2017. Une conférence de présentation est prévue à 14h00 (les code sont disponibles dans le communiqué de la société). Dans les actualités récentes,



Biophytis se finance chez Kreos.



Onxeo en présentation.



Stifel se penche sur les ADR d'européennes. Le bureau d'études américain Stifel a démarré le suivi de deux biotechs européennes via leurs ADR cotés aux Etats-Unis. Il recommande d'acheter Argen-x en visant 139 USD (i.e. 51,8% de potentiel sur le cours actuel de 91,54 USD) et DBV Technologies avec un cours-cible de 35 USD (i.e. 48,7% de potentiel sur le cours actuel de 23,53 USD). Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARGEN-X 0.52% 77.2 46.99% BIOPHYTIS -1.38% 2.15 -54.16% DBV TECHNOLOGIES 1.52% 40.18 -4.09% INNATE PHARMA -1.32% 4.63 -2.53% ONXEO -2.02% 1.068 -1.11%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018

