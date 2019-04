Biotech Time : Carmat doit patienter, Adocia en phase I, OSE breveté 2 10/04/2019 | 08:47 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La principale information du jour est négative et nous vient de Carmat, qui doit prendre plus de temps avant d'implanter de nouveaux coeurs artificiels dans le cadre de son étude PIVOT. Poxel, Adocia, OSE et les medtechs SpinGuard et SuperSonic Imagine font aussi l'actualité ce matin.

Carmat temporise. Le concepteur du cœur artificiel décale la reprise de l’étude PIVOT, qui aurait dû avoir lieu en mai.



OSE Immuno se protège. Le laboratoire a renforcé la protection de son anticorps monoclonal FR104. L'office canadien a délivré un brevet pour le produit et ses applications thérapeutiques dans les maladies auto-immunes médiées par les lymphocytes T, dans les maladies inflammatoires chroniques et dans la transplantation. Aux Etats-Unis, l'USPTO a donné son accord à la délivrance d'un brevet pour le même produit dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques médiées par les lymphocytes T, indique



Adocia en phase I. La société a obtenu des résultats porteurs en phase I avec ADO09, un produit développé pour améliorer le contrôle glycémique postprandial et les effets à long-terme pour les personnes requérant un traitement par insuline prandiale, en permettant la combinaison de deux hormones complémentaires et synergiques : le pramlintide et l’insuline prandiale.



En bref Poxel a publié son document de référence 2018. SpineGuard et

. Le concepteur du cœur artificiel décale la reprise de l’étude PIVOT, qui aurait dû avoir lieu en mai. Carmat veut analyser les données en profondeur "pour vérifier si les changements apportés aux processus de production répondent bien à l’ensemble des problèmes identifiés". Le management ne fournit pas à ce stade de calendrier pour la reprise. La seconde cohorte attendra donc. Le décalage devrait peser sur le dossier, même si le management se déclare confiant au regard des bénéfices apportés aux patients de la première cohorte de l'étude.. Le laboratoire a renforcé la protection de son anticorps monoclonal FR104. L'office canadien a délivré un brevet pour le produit et ses applications thérapeutiques dans les maladies auto-immunes médiées par les lymphocytes T, dans les maladies inflammatoires chroniques et dans la transplantation. Aux Etats-Unis, l'USPTO a donné son accord à la délivrance d'un brevet pour le même produit dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques médiées par les lymphocytes T, indique OSE Immuno . La société a obtenu des résultats porteurs en phase I avec ADO09, un produit développé pour améliorer le contrôle glycémique postprandial et les effets à long-terme pour les personnes requérant un traitement par insuline prandiale, en permettant la combinaison de deux hormones complémentaires et synergiques : le pramlintide et l’insuline prandiale. Adocia se dit confortée par le potentiel d'une coformulation à ratio fixe. Par ailleurs, l'entreprise tiendra son assemblée générale annuelle le 16 mai 2019 à 10h00 à Paris.ConfiDent ont réalisé des chirurgies en direct avec les instruments SafeGuard équipés de la technologie DSG lors du principal congrès dentaire mondial, l'IDS de Cologne. SuperSonic Imagine doit présenter sa nouvelle génération de solution pour le foie avec Aixplorer MACH 30, lors du Congrès de l'EASL, du 10 au 14 avril. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADOCIA 1.13% 14.3 -14.51% CARMAT -5.07% 21.5 -3.40% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 2.98% 4.15 18.53% POXEL 2.83% 8.73 66.80% SPINEGUARD 7.23% 0.504 -38.80% SUPERSONIC IMAGINE -3.28% 0.884 -32.72%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 2 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue