Biotech Time : Celyad arbitre, Valneva continue, Sanofi et Regeneron s'adaptent

Il est question ce matin de plusieurs phases I pour les laboratoires européens : Celyad, Valneva, Vifor et Galapagos. Côté grosses capitalisations, Sanofi et Regeneron ont révisé leur accord en immuno-oncologie, pour le concentrer sur certains développements.

Celyad accélère en hématologie et suspend EPITHINK. Le groupe a fait un point d'étape ce matin sur ses priorités 2019. "Nous accélérons le programme de développement clinique du CYAD-01 pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë récurrente/réfractaire ou du syndrome myélodysplasique en vue d’un essai de phase II", a indiqué le CEO Christian Homsy. Côté agenda, de nouvelles données sur la phase I THINK sont attendues d'ici juin tandis que la phase I DEPLETHINK devrait rendre son verdict préliminaire mi-2019. En revanche, la phase I EPITHINK a été suspendue et ne reprendra pas avant que "les nouvelles approches thérapeutiques feront l’objet de guidances adaptées". Dans les tumeurs solides,



PXL065 en présentation.



Valneva conforté dans le Chikungunya. Dans le cadre de l'étude sur le vaccin contre le Chikungunya (VLA1553), la société a rendu publiques des données intermédiaires. Un taux de séroconversion de 100% a été atteint au 28 ème jour après une seule injection, tandis que 96,5% des sujets présentaient, après vaccination, un minimum de 16 fois plus de titres d'anticorps et une moyenne géométrique élevée des titres d'anticorps. Le profil d'innocuité plaide en faveur de la poursuite des tests, aucun événement indésirable particulier n'ayant été signalé.



Sanofi amende l'accord Regeneron. Les deux laboratoires ont révisé, en avance, les termes de leur accord 2015-2020. (solde des paiements dus aux termes de l'accord d'origine en immuno-oncologie) et jusqu'à 120 millions de dollars de frais de développement pour les deux anticorps bispécifiques au stade clinique retenus dans le cadre de la poursuite de la collaboration. Sanofi se ménage le droit d'exercer une option sur les programmes relatifs aux anticorps bispécifiques BCMAxCD3 et MUC16xCD3 lorsque la preuve de concept aura été obtenue ou lorsque le financement qui leur est alloué sera étendu. L'accord régit les charges et profits sur les deux candidats. La collaboration en cours sur le développement de Libtayo est inchangée, tandis que Regeneron conserve l'intégralité des droits sur tous ses autres programmes en immuno-oncologie.



En bref.

