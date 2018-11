Biotech Time : Celyad mitigé, Innate publié, Genfit occupé 1 30/11/2018 | 08:24 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Après deux ou trois séances sans actualité majeure, la biotechnologie se réveille en fin de semaine. Une publication pour Innate, le lancement d'une phase I pour Celyad et quelques dates à retenir pour Cellectis et Genfit.

Innate Pharma dans 'Cell'. La société a les honneurs de la revue 'Cell', qui publie dans son édition du 29 novembre des travaux de recherche autour de Monalizumab, menés par le laboratoire et MedImmune (AstraZeneca). "Grâce à monalizumab, nous espérons que les cliniciens disposeront bientôt d'une nouvelle option thérapeutique pour un ensemble de patients atteints de cancer basée sur deux mécanismes potentiels : interrompre simultanément deux voies d'inhibition complémentaires ou bloquer un signal inhibiteur tout en délivrant un signal d'activation", a commenté le directeur scientifique d'



Celyad, du normal et du moins bon. Le laboratoire belge publie un communiqué pour annoncer le traitement du premier patient avec CYAD-101 dans le cadre de la phase I alloSHRINK. Les résultats seront connus au cours du second semestre 2019. Le traitement allogénique CAR-T est administré en association avec de la chimiothérapie FOLFOX, dans le traitement du cancer colorectal métastatique non résécable. Mais la communication contient aussi une mauvaise nouvelle : le japonais ONO renonce au développement de CYAD-101 au Japon, en Corée et à Taiwan. L'accord de licence exclusif signé en 2016 stipulait qu'ONO devait lever une option lors du lancement de la phase I par



Don d'ubiquité. . La société a les honneurs de la revue 'Cell', qui publie dans son édition du 29 novembre des travaux de recherche autour de Monalizumab, menés par le laboratoire et MedImmune (AstraZeneca). "Grâce à monalizumab, nous espérons que les cliniciens disposeront bientôt d'une nouvelle option thérapeutique pour un ensemble de patients atteints de cancer basée sur deux mécanismes potentiels : interrompre simultanément deux voies d'inhibition complémentaires ou bloquer un signal inhibiteur tout en délivrant un signal d'activation", a commenté le directeur scientifique d' Innate , Eric Vivier.. Le laboratoire belge publie un communiqué pour annoncer le traitement du premier patient avec CYAD-101 dans le cadre de la phase I alloSHRINK. Les résultats seront connus au cours du second semestre 2019. Le traitement allogénique CAR-T est administré en association avec de la chimiothérapie FOLFOX, dans le traitement du cancer colorectal métastatique non résécable. Mais la communication contient aussi une mauvaise nouvelle : le japonais ONO renonce au développement de CYAD-101 au Japon, en Corée et à Taiwan. L'accord de licence exclusif signé en 2016 stipulait qu'ONO devait lever une option lors du lancement de la phase I par Celyad , ce que le Japonais n'a pas fait. Les droits reviennent donc au propriétaire initial. Genfit , actuellement présent sur le congrès World Preclinical Congress de Lisbonne, participera à trois événements la semaine prochaine : l'European MidCap Event de Genève, BioFit à Lille et à la journée thématique organisée par Kepler Cheuvreux sur la NASH à Paris. Cellectis a un programme moins chargé, avec le "Cell Therapy Manufacturing & Gene Therapy Congress" d'Amsterdam, du 4 au 6 décembre. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CELLECTIS 3.17% 19.51 -18.16% CELYAD 3.85% 24.3 -29.79% GENFIT -1.52% 20.7 -13.46% INNATE PHARMA 2.45% 8.56 80.21%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue