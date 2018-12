Biotech Time : Cerenis échoue, Hybrigenics courtisé, Ipsen en phase III 0 05/12/2018 | 08:32 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L'actualité du jour pour les sociétés de biotechnologie change de la routine des conférences d'automne. Malheureusement, l'actualité est douloureuse pour Cerenis avec un échec majeur en phase III. Elle est étonnante pour Hybrigenics, qui a reçu une proposition d'apport d'actifs quelques jours avant sa possible dissolution. Elle est positive pour Ipsen, avec une nouvelle phase III en vue. Rebondissement pour Hybrigenics. La société a convoqué ses actionnaires le 20 décembre pour se prononcer sur la dissolution de la société, après l'échec de son seul candidat-médicament en clinique, l'inécalcitol. Or voilà que l'entreprise a reçu une proposition (non-sollicitée) d'apports d'actifs de la part d'une structure baptisée Moonstone Investments BV, une proposition tout sauf claire à ce stade. Le management d'



CER-001 en échec en phase III. En phase III lors de l'étude TANGO, le CER-001 de régression de la plaque d’athérome chez les patients atteints de déficience en HDL . Le laboratoire a beau argumenter sur la poursuite du développement de sa plateforme HDL et sur la phase I de CER-209, c'est un revers majeur, surtout après les données obtenues en phase II dans l'étude SAMBA.



Une phase III cabozantinib. sur l'utilisation de cabozantinib en association avec l'atezolizumab vs. sorafénib dans le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé non traité antérieurement. Un groupe exploratoire évaluera également le cabozantinib en monothérapie dans cet essai initial. Baptisé COSMIC-312, l'essai multicentrique, randomisé et contrôlé, va recruter environ 640 patients répartis sur 200 sites dans le monde. C'est Exelixis qui sponsorise l'essai, avec cofinancement Ipsen. Le Français "aura accès aux résultats de l'étude pour appuyer ses potentielles soumissions réglementaires à venir, hors États-Unis et Japon". Selon les données déposées auprès de CinicalTrials.gov, le verdict final est attendu en décembre 2021.

Extrait du design de l'étude (Source ClinicalTrials - Cliquer pour agrandir) Extrait du design de l'étude (Source ClinicalTrials - Cliquer pour agrandir)



Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CERENIS THERAPEUTICS -7.92% 1.488 -22.09% EXELIXIS, INC. -4.37% 20.56 -32.37% HYBRIGENICS 92.59% 0.104 -91.29% IPSEN 0.51% 118.75 18.56%

