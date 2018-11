Biotech Time : Cerenis tente de rassurer, Celyad fait le point 0 21/11/2018 | 08:34 Envoyer par e-mail :

La nervosité monte autour du dossier Cerenis à l'approche du verdict de la phase III de CER-001, qui tombera en fin d'année. Des nouvelles aussi de Noxxon, Celyad, Mainstay et Néovacs.

Celyad, visibilité mi-2020 confirmée.



Cerenis, RAS.



Une phase I pour NOX-A12.



En bref.



. Les ressources dont disposait Celyad au 30 septembre dernier, 55,9 millions d'euros, permettent à la société d'assurer son fonctionnement jusqu'à la mi-2020, a-t-elle précisé dans le communiqué trimestriel diffusé ce matin. Le management confirme que CYAD-101 entrera en phase clinique avant la fin de l'année dans le cancer colorectal métastatique. En parallèle, Celyad a traité le premier patient avec CYAD-01 dans la cohorte THINK CyFlu.. Le laboratoire a réagi à la troisième séance de baisse marquée de son titre en bourse. Dans un communiqué diffusé ce matin, Cerenis précise qu'il n'y a eu aucune nouvelle information concernant la phase III de CER-001 dans la déficience en HDL. En revanche, il y en aura en fin d'année, comme cela était prévu. Si les résultats sont bons, un dossier de demande de mise sur le marché pourrait être déposé fin 2019. Des résultats sont aussi attendus d'ici le 31 décembre sur l'étude de phase I avec CER-209 dans la NAFLD/NASH et l’athérosclérose. L'enjeu est évidemment bien plus grand pour CER-001 que pour CER-209. Noxxon prépare un essai clinique combinant NOX-A12 et radiothérapie, pour le traitement des patients atteints de tumeurs cérébrales nouvellement diagnostiquées. Un essai à dose progressive sera lancé auprès de patients atteints d'un cancer du cerveau en première ligne qui ne bénéficieraient pas d’un traitement par chimiothérapie. Cette phase I devrait démarrer au second trimestre 2019. "La communauté clinique s'intéresse de plus en plus à un essai de combinaison du NOX-A12 avec la radiothérapie dans les cancers pédiatriques rares du cerveau où la radiothérapie seule est actuellement le standard de soins", souligne le PDG Aram Mangasarian, qui estime que l'approbation dans l'une des indications pédiatriques rendrait Noxxon éligible à un examen prioritaire FDA. Mainstay Medical sera présent sur la conférence santé de Piper Jaffray à New York du 27 au 29 novembre. Néovacs a déposé un brevet après l'obtention de la preuve de concept préclinique du vaccin IL-4/IL-13 Kinoïde dans le traitement de l'asthme. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CELYAD 1.63% 22.74 -36.03% CERENIS THERAPEUTICS 0.00% 1.3 -31.94% MAINSTAY MEDICAL INTERNATIONAL PLC 0.00% 13.9 8.59% NEOVACS 3.23% 0.2075 -56.30% NOXXON PHARMA NV 10.14% 1.52 -78.27%

