Biotech Time : DBV, Innate, Advicenne, OSE Immuno

Un brevet pour le FR104 d'OSE. Le laboratoire . Le comité de surveillance et de suivi de l'essai de phase III évaluant le Viaskin Peanut de DBV Technologies sur de petits patients (1 à 3 ans) allergiques à l'arachide n'a rien trouvé à redire à la première phase de l'essai. Le laboratoire va donc enclencher dès le 4ème trimestre 2018 la seconde phase, qui mesurera l'efficacité et l'innocuité du patch 250 µg sur 12 mois. Le premier volet portait sur 51 enfants aux Etats-Unis, dont aucun n'a interrompu le traitement de trois mois et qui ont tous toléré les deux dosages proposés (100 et 250). Des signaux positifs donc. La seconde phase concernera environ 350 jeunes patients.. De son côté, Innate part de plus loin avec IPH5401, qui matérialise son entrée en phase I avec le recrutement du premier patient de l'étude. Le protocole prévoit d'utiliser le candidat en combinaison avec durvalumab (Imfinzi), un inhibiteur de point de contrôle anti-PD-L1, chez des patients présentant différentes tumeurs solides. L'étude prévoit une escalade de doses (trois dosages). L'étude est conduite par le Français mais ses coûts sont partagés avec MedImmune (AstraZeneca) dans le cadre d'un partenariat de recherche.. Le laboratoire organise ce soir à 18h00 une conférence téléphonique pour "présenter les dernières avancées de ses développements". Le diaporama support de la présentation sera disponible en amont sur le site internet de la société. Pour l'anecdote, la société a publié un communiqué rectificatif sur le titre initial, qui était " Advicenne : organise une conférence téléphonique le 12 septembre 2018 à 18h pour présenter les dernières avancées positives du développement de son portefeuille produits". Il fallait lire "Advicenne organise une conférence téléphonique le 12 septembre 2018 à 18h pour présenter les dernières avancées de ses développements". Nous ne savons pas si la disparition du terme "positives" a des conséquences. Verdict ce soir.. Le laboratoire OSE Immuno a obtenu un brevet européen qui vient renforcer la protection de FR104 et de ses applications thérapeutiques dans les maladies auto-immunes médiées par les lymphocytes T, dans les maladies inflammatoires chroniques et dans la transplantation. Des brevets avaient déjà été déposés au Japon et aux Etats-Unis. FR104 est un anticorps monoclonal, antagoniste du CD28. Après la phase I, OSE a signé un accord avec Janssen Biotech pour la poursuite du développement clinique. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADVICENNE 0.50% 12.14 -12.97% DBV TECHNOLOGIES -1.08% 38.52 -8.06% INNATE PHARMA -1.07% 4.644 -2.23% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 4.02% 4.14 7.53%

