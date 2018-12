Biotech Time : DBV coule, AB Science attend, Hybrigenics communique 2 20/12/2018 | 08:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La séance s'annonce chargée pour les jeunes pousses des sciences de la vie françaises. L'un des leaders hexagonaux, DBV Technologies, va se faire sévèrement secouer. AB Science n'a pas encore reçu l'avis de l'ANSM sur la reprise de ses essais avec Masitinib. Hybrigenics réunit son AGM aujourd'hui.

Pas de calendrier pour AB Science . La société a fait un point sur sa réorganisation, après la décision de l'ANSM de suspendre ses études cliniques. AB Science a profondément modifié son organisation (recrutements à des postes clefs, nouveau système qualité, réévaluation des données de tolérance du masitinib…). AB Science attend désormais le verdict de l'Agence, qui a mené récemment une inspection pour déterminer si les conditions étaient réunies pour une levée de la décision de suspension des études cliniques. Malheureusement, aucun calendrier ne peut, à ce stade, être fourni.



DBV dans la tourmente. L'ADR DBV Technologies décroche de près de 50% post-séance à Wall Street, avec un cours d'équilibre possible à 7,25 USD, pour une clôture à 14,15 USD. En cause, un communiqué diffusé à 23h00 hier soir annonçant le retrait de la demande de mise sur le marché de Viaskin Peanut aux Etats-Unis "à la suite de discussions avec la FDA concernant un manque d'information sur les procédures de fabrication et les contrôles qualité de Viaskin Peanut", indique le laboratoire. Et si



En bref. Quantum Genomics sera aussi présent à San Francisco en janvier, au Biotech Showcase prévu du 7 au 9 janvier, pour des rencontres investisseurs.



ABX-464 à Copenhague.



Jour J pour Hybrigenics . La société a publié un document centralisant les réponses du conseil d'administration aux questions écrites soumises dans le cadre de l'assemblée générale qui se tient ce jour. Très intéressant, le document est consultable via ce lien. L'AGM d' Hybrigenics a lieu aujourd'hui.

. L'ADR DBV Technologies décroche de près de 50% post-séance à Wall Street, avec un cours d'équilibre possible à 7,25 USD, pour une clôture à 14,15 USD. En cause, un communiqué diffusé à 23h00 hier soir annonçant le retrait de la demande de mise sur le marché de Viaskin Peanut aux Etats-Unis "à la suite de discussions avec la FDA concernant un manque d'information sur les procédures de fabrication et les contrôles qualité de Viaskin Peanut", indique le laboratoire. Et si DBV Technologies précise que la société "travaille étroitement avec la FDA pour redéposer un dossier de BLA au plus vite" et que l'agence américaine "n'a pas formulé de remarque sur la sécurité d'emploi et l'efficacité de Viaskin Peanut", c'est une très mauvaise nouvelle et un élément négatif pour le management dans la qualité du montage du dossier. Un management qui explique que les derniers échanges avec la FDA ont laissé transparaître des failles dans le document déposé le 18 octobre dernier. Un élément d'optimisme toutefois : les données additionnelles nécessaires ne nécessiteront pas de nouvelle étude clinique. "Nous comptons répondre aux préoccupations de la FDA en travaillant en étroite collaboration avec elle, afin de redéposer un dossier répondant aux attentes le plus rapidement possible", a expliqué le directeur général Daniel Tassé. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'écouter la conférence téléphonique qui a eu lieu à 23h30 hier, mais deux recommandations d'analystes sont déjà tombées concernant l'ADR DBV, montrant l'ambiance générale : Stifel est passé d'acheter à conserver avec un objectif qui recule de 35 à 11 USD. Morgan Stanley est resté à pondération en ligne, mais avec une valorisation qui recule de 26 à 10 USD. Quant au rival Aimmune, son action bondissait de 17% hors séance à Wall Street. Noxxon prend ses quartiers en Californie : Forum East/West CEO (5 et 6 janvier, San Francisco) et JP Morgan Healthcare (6 au 10 janvier, San Francisco). Abivax va présenter des données lors du congrès de l'Association Européenne pour la maladie de Crohn et la Rectocolite Hémorragique (ECCO) de Copenhague, du 6 au 9 mars 2019. Le laboratoire présentera les données finales de son essai d'induction de phase 2a ABX464-101 et des données intermédiaires de l'étude d'extension ABX464-102. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AB SCIENCE -0.93% 3.616 -56.24% ABIVAX -3.95% 10.7 29.08% DBV TECHNOLOGIES -3.77% 25.52 -39.09% HYBRIGENICS -6.54% 0.1 -82.74% NOXXON PHARMA NV -6.54% 1 -83.15% QUANTUM GENOMICS -4.71% 5.3 75.24%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 2 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue