Biotech Time : DBV et Lysogène recrutent, du sang pour Erytech

La principale information du jour dans le secteur en France est la séparation des pouvoirs opérée chez DBV entre Pierre-Henri Benhamou et Daniel Tassé. SBB et Lonza, deux gros fournisseurs du secteur, ont par ailleurs amendé leurs accords.

Un duo pour DBV. Le cofondateur de DBV Technologies, Pierre-Henri Benhamou, va lâcher ses fonctions opérationnelles en restant président du conseil. C'est le Canadien Daniel Tassé qui deviendra, le 29 novembre, directeur général, en provenance d'Alcresta, dont il était PDG. Auparavant, il avait travaillé dans une autre société du secteur de la santé, Ikaria. Il siège au conseil de Regenxbio et Indivior. C'est lui qui gèrera l'arrivée sur le marché de Viaskin Peanut, actuellement sous demande d'autorisation chez la FDA.

Nouveau fournisseur pour Erytech. La société a signé un partenariat stratégique avec le New York Blood Center pour l'approvisionnement et la recherche sur les globules rouges. Erytech diversifie ainsi base d'approvisionnement pour l'étude de phase III avec Eryaspase dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas métastatique (recrutement démarré en Europe) et l'étude de phase II dans le traitement en première ligne du cancer du sein triple négatif. Le recrutement débutera début 2019 pour les deux essais aux Etats-Unis.

Sartorius Stedim et Lonza changent les règles. Incursion dans un autre segment des sciences de la vie, où les deux sociétés ont modifié l'accord de coopération signé en 2012. Initialement, Sartorius Stedim Biotech disposait des droits exclusifs de vente et marketing de certains milieux de culture cellulaire et tampons pour la production du Suisse, qui conservait le contrôle des ventes de produits destinés à la recherche, entre autres. Le nouvel accord prévoit que SSB continuera à proposer les milieux et tampons actuels et futurs de Lonza, mais sur une base non exclusive, le Suisse reprenant la vente et le marketing de tous ses milieux, pour la fabrication comme pour la recherche. Les deux sociétés ont aussi signé accord supplémentaire visant la fourniture d'équipements et de consommables à long terme. Aucune modalité financière n'a été communiquée.



Lysogène muscle son conseil. Philippe Goupit rejoint Lysogène en qualité d’administrateur indépendant. Le nouvel arrivant a travaillé chez Servier puis Pasteur, avant de prendre les rênes du M&A de Sanofi dont il a aussi piloté les relations investisseurs. Il siège en parallèle au conseil de MedDay Pharmaceuticals. Il remplace Rafaèle Tordjman, démissionnaire.



Nanobiotix, en attendant. La publication des revenus trimestriels de Nanobiotix n'apporte pas beaucoup d'éléments. Ce ne sont pas les 95 120 EUR de chiffre d'affaires dégagés sur neuf mois qui vont permettre de financer les dépenses, mais la progression de NBTXR3 en clinique. Une première demande de marquage CE est en cours en Europe dans les sarcomes des tissus mous.



En bref. Transgène fait partie des nombreuses sociétés de biotechnologie présentes à Actionaria. ASIT Biotech a mise en ligne les documents préparatoires à son assemblée générale (souvent une mine d'or pour obtenir des informations fraîches sur une société).



