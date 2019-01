Biotech Time : DBV secoue sa direction, Genfit en test, du monde à San Francisco

. Ça bouge chez DBV Technologies , après la douche froide du retrait temporaire de la demande de mise sur le marché de Viaskin Peanut aux Etats-Unis. La directrice médicale, Lucia Septien-Velez, quitte la société. Elle sera remplacée par intérim par le directeur scientifique, Hugh Sampson, qui cumulera les deux postes pendant une durée indéterminée (le recrutement a toutefois été lancé). En parallèle, la société muscle sa direction avec l'arrivée de Julie O'Neill, qui sera spécifiquement chargée de structurer le développement pharmaceutique, la production, la logistique, l'assurance qualité et l'optimisation des procédés. Elle dispose de 30 ans d'expérience dans ce milieu et supervisera le nouveau dépôt d'AMM pour Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 11 ans outre-Atlantique. Elle fait partie du conseil d'administration depuis 2017. Enfin, le vice-président en charge des affaires réglementaires, Alan Kerr, est directement placé sous la responsabilité du directeur général Daniel Tassé.. La conférence médicale annuelle de JP Morgan, 37du nom, se déroulera à San Francisco du 7 au 10 janvier. La banque américaine attend environ 9 000 personnes lors de cette manifestation qui regroupera plus de 450 sociétés. Noxxon Genfit … beaucoup de laboratoires cotés à Paris y participent.. Le groupe a signé un accord de licence avec Covance (LabCorp) autour d'un "test de diagnostic hépatique innovant de la NASH". Actuellement, le diagnostic est majoritairement réalisé via une biopsie hépatique, une procédure "très invasive", indique Genfit , qui a développé "NIS4", un test non invasif basé sur plusieurs biomarqueurs sanguins. L'accord de licence vise à permettre aux laboratoires Covance de poursuivre les essais sur NIS4, afin d'affiner son efficacité. L'objectif final de Genfit est de faire de son test un outil de diagnostic in vitro. Malheureusement, aucun élément financier n'a été divulgué.. Les belges de Genkyotex tiendront leur AGE le 24 janvier prochain à Paris, avant de publier la position de trésorerie à fin 2018 le 31 janvier prochain, post-clôture. L'AGE est réunie pour voter un regroupement d'actions , selon une parité qui n'a pas encore été définitivement arrêtée. Elle sera de 10, 11 ou 12 actions anciennes pour une nouvelle, selon la convocation au BALO . La décision sera prise par le conseil d'administration parmi les trois propositions.