Biotech Time : DBV trouve où placer son patch, Gensight avance en phase III

Le Viaskin Peanut doit être positionné dans le haut du dos pour être le plus efficace, a conclu DBV au terme d'une étude inédite. Gensight a publié les données à 72 semaines de sa phase III Reverse, confirmant les tendances observées à 48 semaines.

Viaskin Peanut, dans le haut du dos. Il existe un sommet pour les maladies de l'inflammation de la peau. C'est même la troisième édition qui se déroule à Vienne du 12 au 15 décembre.



GS010, le point après 72 semaines. Les données à 72 semaines de l'étude de phase III Reverse conduite par

. Il existe un sommet pour les maladies de l'inflammation de la peau. C'est même la troisième édition qui se déroule à Vienne du 12 au 15 décembre. DBV Technologies y présente des données issues d'une étude "unique en son genre" qui évalue le profil immunitaire de la peau d'individus sains au niveau de différents sites corporels. Les tests ont permis de démontrer que l'immunothérapie épicutanée (EPIT, la technologie sur laquelle repose les patchs de la société) est optimale pour les patients allergiques à l'arachide quand elle est appliquée dans la région interscapulaire, c’est-à-dire le haut du dos, "en raison du profil immunitaire local de la peau". DBV a aussi testé l'intérieur du haut du bras, l'extérieur du haut de la cuisse et le bas de l'abdomen. Le laboratoire a déposé une demande de mise sur le marché pour Viaskin Peanut en octobre à l'agence américaine du médicament.. Les données à 72 semaines de l'étude de phase III Reverse conduite par Gensight avec GS010 montrent "une amélioration durable du score composite et de sous-scores sélectionnés dans le questionnaire utilisé pour mesurer la perception des patients de leur qualité de vie liée à la vision et de leur capacité à accomplir des activités quotidiennes impactées par la perte d’acuité visuelle". L'effet positif constaté à 48 semaines tend à se confirmer, avec des scores améliorés sur 5 des 7 critères (cf. tableau). Une nouvelle évaluation est prévue à 96 semaines, soit des données qui seront communiquées dans le courant du deuxième trimestre 2019. Gensight dévoilera auparavant les résultats à 48 semaines de la seconde phase III, RESCUE.

Nouveau DG pour Theradiag. Bertrand de Castelnau remplacera Michel Finance à la direction générale du groupe de diagnostic Bertrand de Castelnau a travaillé chez Roche, Guerbet, Horiba et DiaSys. En parallèle, l'administrateur Dominique Costantini a démissionné. Le conseil d'administration se compose de cinq membres. . Bertrand de Castelnau remplacera Michel Finance à la direction générale du groupe de diagnostic Theradiag à partir du 21 janvier. Comme l'actuel directeur général partira au 31 décembre, l'intérim du début de l'année prochaine sera assuré par la directrice financière, Fabienne François.a travaillé chez Roche, Guerbet, Horiba et DiaSys. En parallèle, l'administrateur Dominique Costantini a démissionné. Le conseil d'administration se compose de cinq membres. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DBV TECHNOLOGIES 4.58% 25.12 -40.04% GENSIGHT BIOLOGICS -1.59% 3.71 -39.97% THERADIAG -1.88% 1.045 -53.96%

