Biotech Time : Des souris et des hommes pour AB Science

Peu d'annonces ce matin, mais un gros décalage sur AB Science qui s'offre un nouvel accès de fièvre après la communication de données laissant présager un effet protecteur du masitinib dans la SLA chez les humains comme chez les rats. Genkyotex réagit aussi positivement à une annonce.

Genkyotex améliore sa connaissance de GKT831. Moins spectaculaire, l'annonce de . La saga Masitinib se poursuit pour AB Science avec une annonce qui fait flamber le titre de 23% en matinée, avec un pic à 4,864 EUR. Le laboratoire a fait état de la publication dans le 'Journal of Clinical Investigation Insight', qui mettent en avant "un mécanisme jusque-ici inconnu en lien avec la progression de la sclérose latérale amyotrophique et qui corrobore l'effet protecteur du masitinib dans la SLA". Les données seront détaillées lors d'un colloque sur les maladies du motoneurone et de la SLA prévu en décembre à Glasgow. Des résultats qui viennent "renforcer la plausibilité du mode d'action du masitinib dans la SLA et établissent un lien entre les données dérivées du modèle SOD1 de SLA et sa forme humaine, ce qui est un point important", écrivent les promoteurs du traitement, pour qui "les cibles cellulaires identifiées lors des précédentes études précliniques du masitinib sont également impliquées dans la pathologie humaine de la SLA". En préclinique, le masitinib avait prolongé la survie chez des rats SOD1G93A post-paralytiques.. Moins spectaculaire, l'annonce de Genkyotex fait progresser l'action de 3,4% en matinée. La société belge a présenté en congrès à Athènes des données précliniques qui montrent que son inhibiteur de NOX1 et NOX4 GKT831 cible efficacement les fibroblastes associés au cancer dans le cancer de la prostate et annule l’effet pro-tumorigène du microenvironnement tumoral. Ces données précliniques sont révélées alors que GKT831 est testé dans deux études de phase II (cholangite biliaire primitive et néphropathie diabétique). Les résultats préliminaires de l’étude dans la CBP sont attendus dans un mois. Une troisième phase II devrait démarrer dans la fibrose pulmonaire idiopathique au premier semestre 2019. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AB SCIENCE 24.38% 4.908 -52.69% GENKYOTEX 1.10% 1.476 -12.05%

