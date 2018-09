Biotech Time : GeNeuro, Genkyotex, Celyad, Theranexus... 0 1 26/09/2018 | 08:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Quelques annonces ce matin dans le secteur, en particulier sur des études en phase clinique précoce chez Theranexus et GeNeuro, tandis que Genkyotex est un peu plus avancé. On parle également de Sensorion et de Celyad...

Sensorion se fait publier. Le laboratoire est parvenu à faire publier les résultats de sa phase I avec Séliforant dans le 'British Journal of Clinical Pharmacology'. Le candidat de traitement de la vestibulopathie unilatérale aiguë , les premières données étant attendues avant la fin de l'année.



Theranexus lance une Ib. La société a reçu le feu vert des autorités réglementaires françaises pour conduire un essai clinique de phase 1b avec son candidat médicament THN201, dans les troubles neurocognitifs liés à Alzheimer. L'étude de



GNbAC1 Ok dans le DT1. Bonne nouvelle pour la phase IIa de GNbAC1 dans le diabète de type 1 des adultes, qui a atteint son critère principal, portant sur la sécurité. Les données à 6 mois n'ont donné lieu à a ucun événement indésirable grav e. "L’absence de tout signal de sécurité à ce jour ouvre la voie à des études dans des populations plus larges de patients diabétiques", souligne Les résultats détaillés à 6 mois seront présentés en congrès début décembre, tandis que les résultats à 12 mois seront disponibles au 1er trimestre 2019.



111 patients pour Genkyotex. Le laboratoire belge a dépassé les objectifs de son essai de phase II… mais côté recrutements. GKT831 chez les personnes souffrant de cholangite biliaire primitive , contre 102 initialement projetés. Des résultats préliminaires sont attendus dès le mois de novembre prochain et des résultats finaux "au printemps 2019". Le protocole prévoit 24 semaines d'étude en double aveugle contrôlée par placebo.



La nouvelle voix de Celyad. Restons en Belgique avec l'arrivée de Carri Duncan comme vice-présidente corporate development & communications de



Pour s'y retrouver dans le processus d'adoption d'un médicament,

. Le laboratoire est parvenu à faire publier les résultats de sa phase I avec Séliforant dans le 'British Journal of Clinical Pharmacology'. Le candidat de Sensorion est actuellement en phase II dans le, les premières données étant attendues avant la fin de l'année.. La société a reçu le feu vert des autorités réglementaires françaises pour conduire un essai clinique de phase 1b avec son candidat médicament THN201, dans les troubles neurocognitifs liés à Alzheimer. L'étude de Theranexus entre dans le projet CX-COG, financé par le Fonds Unique Interministériel. Patience jusqu'à la fin du second semestre 2019 pour connaître les résultats.. Bonne nouvelle pour la phase IIa de GNbAC1 dans le diabète de type 1 des adultes, qui a atteint son critère principal, portant sur la sécurité. Les données à 6 mois n'ont donné lieu à ae. "L’absence de tout signal de sécurité à ce jour ouvre la voie à des études dans des populations plus larges de patients diabétiques", souligne GeNeuro , qui pense aux patients pédiatriques.. Le laboratoire belge a dépassé les objectifs de son essai de phase II… mais côté recrutements. Genkyotex a pu inclure 111 patients dans l'étude avec, contre 102 initialement projetés. Des résultats préliminaires sont attendus dès le mois de novembre prochain et des résultats finaux "au printemps 2019". Le protocole prévoit 24 semaines d'étude en double aveugle contrôlée par placebo.. Restons en Belgique avec l'arrivée de Carri Duncan comme vice-présidente corporate development & communications de Celyad . Récemment, elle était vice-présidente des relations investisseurs chez Bayer. Auparavant, elle avait œuvré chez Egon Zehnder, mais avait surtout travaillé comme analyste biotech au Crédit Suisse, après avoir exercé comme biologiste moléculaire et cellulaire dans le milieu académique.Pour s'y retrouver dans le processus d'adoption d'un médicament, jetez un coup d'oeil à la synthèse que nous avions réalisée cet été Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CELYAD 0.09% 23.48 -32.22% GENEURO 4.76% 4.4 -26.44% GENKYOTEX 2.45% 1.588 -6.63% SENSORION 1.96% 2.86 -24.19% THERANEXUS 1.40% 14.5 -3.70%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue