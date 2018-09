Biotech Time : Genfit, Transgène, Celyad, DBV... 0 1 25/09/2018 | 08:38 Envoyer par e-mail :

Il y a beaucoup d'annonces en provenance du secteur des biotechnologies ce matin. Certaines de moindre importance, mais pas toutes, puisque Genfit a fait part du départ de sa directrice médicale tandis que Transgène a révélé un nouveau candidat dans la sphère prometteuse de l'immunothérapie oncologique.

Advicenne recrute. Le laboratoire enregistre l'arrivée de Charlotte Sibley comme administratrice indépendante (40 ans d'expérience, principalement en santé chez des majors) et de Paul Michalet (connu notamment via les IPO de



Genfit perd sa directrice médicale. La société a publié ses semestriels en annonçant 238 millions d'euros de trésorerie au 30 juin. La phase III d'Elafibranor dans la NASH doit rendre son verdict intermédiaire en 2019. En revanche, la directrice médicale Sophie Mégnien a démissionné, ce que la direction regrette. "L a société la comprend parfaitement et souhaite à Sophie le meilleur pour son avenir professionnel et personnel ", peut-on lire dans le communiqué. Pascal Birman prend les rênes dans la continuité, assure la société. Par ailleurs, le PDG Jean-François Mouney sera désormais secondé par un directeur général adjoint, Dean Hum, qui était depuis 2000 directeur scientifique du laboratoire. Genfit s'emploie à rassurer, ce qui est normal, car le départ de la directrice médicale n'est pas un signal positif.



DBV Technologies à New York. La société a obtenu un créneau de présentation, confié à sa "CBO" Susanna Mesa, lors de la "Cantor Global Healthcare Conference" de New York le 2 octobre prochain à 15h10 heure de Paris. L'intervention sera visible en vidéo peu après l'événement. Le support sera disponible sur le site de



Celyad à New York. Mais pas aux mêmes endroits que DBV. La société belge participera à la KBC Healthcare Conference le 27 septembre et à la Leerink Partners Roundtable Series les 2 et 3 octobre suivante. La présentation de la société est programmée le mercredi 3 octobre à 16h ET. Elle sera retransmise en direct.



Transgène a dévoilé myvac. Cette immunothérapie individualisée basée sur un vecteur viral, conçue pour cibler les tumeurs solides , devrait être administrée à un premier patient en 2019. Cette immunothérapie est "conçue pour stimuler et éduquer le système immunitaire des patients afin de reconnaître et détruire les cellules tumorale", explique



Inventiva lance "initiative panNASH". Ce groupe de travail sous forme de comité est composé d'experts indépendants. Il visera à promouvoir la visibilité et la compréhension de la NASH. La première réunion a eu lieu le 22 septembre, indique

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018